El Ayuntamiento de Haro niega a Iberdrola la licencia para construir la línea 'Haro Norte' La subestación eléctrica de Haro, desde donde partiría el trazado de la línea 'Haro Norte', junto a unos viñedos de Bodegas Muga. La compañía eléctrica deberá acudir a los tribunales si desea continuar con su proyecto de expansión

La junta de Gobierno del Ayuntamiento de Haro decidió el pasado martes denegar la licencia de obra solicitada por Iberdrola para iniciar la construcción de la línea eléctrica 'Haro Norte'. La Dirección General de Innovación, Trabajo, Industria y Comercio del Gobierno de La Rioja autorizó el proyecto el pasado mes de septiembre después de que la compañía eléctrica hubiera modificado el trazado inicial presentado en el 2008. Con la aprobación del Ejecutivo regional, Iberdrola solicitó la licencia de obra al Consistorio harense para la instalación eléctrica de la línea mixta (aérea-subterránea) a 66 kV 'Haro Norte'.

Pasado el plazo de respuesta, el Ayuntamiento de Haro no contestó a Iberdrola, ante lo que el Gobierno de La Rioja instó mediante un escrito a la Administración local a contestar. Y esa respuesta se decidió de forma definitiva el pasado martes: no. «Ya dijimos que la protección del paisaje es algo que nos preocupa y en lo que estamos destinando muchos recursos económicos, materiales y personales, además de tiempo», advierte la alcaldesa de Haro, Laura Rivado, quien añade: «La línea 'Haro Norte' cuenta con los visos buenos por parte del Gobierno de La Rioja pero no con los del Ayuntamiento de Haro».

1 Iberdrola presentó en el año 2008 un proyecto inicial para la construcción de la línea eléctrica 'Haro Norte'. 2 Las bodegas afectadas por el trazado presentaron, junto al Ayuntamiento de Haro, alegaciones al proyecto original de Iberdrola y se creó la Plataforma en Defensa del Paisaje del Rioja. 3 Suspensión del acto de levantamiento de actas para la expropiación de terrenos en el 2014. 4 La UNESCO desestima la candidatura del paisaje del viñedo del Rioja como patrimonio de la humanidad. 5 El Gobierno de La Rioja aprueba el nuevo proyecto presentado por Iberdrola y lo comunica a través del 'BOR' el 11 de septiembre del 2017. 6 La ILP 'Plan Especial Vitícola' reúne 9 000 firmas para promover una ley de protección del Paisaje del Rioja que es tomada en consideración en el Parlamento el 23 de noviembre del 2017. 7 El Ayuntamiento de Haro niega a Iberdrola la licencia de obra para la construcción de la línea 'Haro Norte'.

Por tanto, la junta de Gobierno, integrada por concejales de PSOE, Ganemos y Partido Riojano que forman la coalición que dirige el Ayuntamiento de Haro, acordó «denegar la licencia de obra basándose en informes técnicos tanto de los arquitectos municipales como de nuestros asesores jurídicos». Los informes técnicos sobre el impacto ambiental del proyecto de la línea 'Haro Norte' del Gobierno de La Rioja difieren con los del Ayuntamiento de Haro, lo que ha motivado que no se conceda la licencia de obra.

«Cuando se hace una declaración de impacto ambiental debe hacerse de forma ordinaria, no simplificada, como la que emitió el Gobierno de La Rioja, por lo que entendemos que no es válida», expone Laura Rivado. Eso en cuanto a la parte técnica, «por la parte jurídica, el Ayuntamiento de Haro dispone de los medios para conceder o no licencia de obras y consideramos que esa no debía ser aprobada», justifica la alcaldesa de Haro.

En el proyecto original presentado por Iberdrola para la línea 'Haro Norte', esta invadía terrenos de Bodegas Muga y Bodegas Bilbaínas, sobre las que el impacto se ha reducido considerablemente en el trazado aprobado por el Gobierno de La Rioja, rodeándolos en lugar de atravesarlos. El recorrido de la línea eléctrica parte de la subestación situada cerca de Anguciana hasta el paraje de Arrauri (cerca de la central hidroeléctrica del canal de San José, propiedad de Iberdrola y en desuso), durante aproximadamente 4.000 metros, casi en paralelo a la AP-68. Pero las modificaciones de la línea, que Iberdrola justificó «para ofrecer un mejor servicio a Haro, que está ya semi saturado, para permitir nuevos servicios, como puede ser la construcción de un nuevo polígono industrial o una empresa», no convencen al equipo de Gobierno harense.

Además, Rivado declara: «Entendemos que hay en marcha una directriz de protección del suelo no urbanizable anunciada por el Gobierno de La Rioja y un 'Plan Especial Vitícola' tomado en consideración por el Parlamento, por lo que tenemos argumentos legales suficientes para considerar que esa licencia de obra no es acorde con la situación actual de Haro». Por tanto, ¿hay estrategia política del Ayuntamiento de Haro? ¿Espera la prometida presentación en diciembre del borrador del plan de protección del suelo no urbanizable como principal argumento a su favor?: «Podríamos hablar de estrategia si supiéramos los plazos...», responde Rivado.

Consultado por Diario LA RIOJA, Iberdrola afirma no tener conocimiento de la denegación de la licencia. Y según considera el equipo de Gobierno de Haro, la compañía eléctrica podría recurrir la decisión municipal ante los tribunales.