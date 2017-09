El Ayuntamiento de Haro aprueba la bajada del IBI y del IAE para el 2018 Los concejales del equipo de Gobierno de Haro hablan con la edil popular Lydia Arrieta. :: D.M.A. El PP se abstiene en la modificación del impuesto de bienes inmuebles pero vota a favor en el de actividades económicas DIEGO MARÍN ABEYTUA Jueves, 28 septiembre 2017, 00:43

Apenas media hora duró el pleno extraordinario celebrado ayer en el Ayuntamiento de Haro y que contó con la ausencia de cuatro concejales, tres de ellos del PP. Precisamente Alberto Olarte quiso, antes de iniciar la sesión, «justificar la ausencia por diferentes motivos» de sus compañeros José Ignacio Asenjo, Jesús Rioja y Francisca Castillo, aunque tanto el primero como Rubén Salazar, edil de Ganemos que tampoco estuvo presente, habían presentado justificante. Así, con catorce de los diecisiete concejales de la Corporación municipal, arrancó el pleno extraordinario en el que se aprobaron las modificaciones para reducir tanto el IBI a los habitantes como el IAE a las empresas de Haro.

El primer punto, el referido al IBI, que bajará del 0,68 al 0,66% en el 2018, fue aprobado con los votos a favor de los ediles del equipo de Gobierno de Haro, ya que el Grupo Municipal del PP se abstuvo y la concejal no adscrita, Patricia Mateos, votó en contra. Alberto Olarte justificó la abstención popular basándose en que «lo que hay que hacer es una revisión catastral, que no se hace desde el año 2000, esto son parches de cara a la galería y que no nos llevan a ninguna parte». Para el portavoz popular, la inversión que realiza el equipo de Gobierno de Haro «es mínima, ineficaz, ineficiente, por eso sobra dinero», y aunque admitió que «siempre está bien bajar los impuestos», también entendió que la medida «no es para tirar cohetes».

«Ustedes partieron de una situación favorable, estaban las arcas llenas», señaló Olarte. Por otra parte, Mateos comparó esta modificación con «el timo de la estampita» y puso como ejemplo las medidas del Ayuntamiento de Fuenmayor (gobernado en coalición por el PP e IU). La alcadesa de Haro, Laura Rivado, apuntó a que la edil se estaba confundiendo con el segundo punto del orden del día, cuando aún estaban en el primero, pero Mateos aseguró que no. «Vamos a llegar a una situación aún más favorable y cerraremos septiembre con un nivel de ejecución de obras del 70%, aunque hay prioridades. Nos hubiera gustado que se aprobase esta modificación por unanimidad», reconoció Laura Rivado.