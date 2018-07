La asociación Banda de Música de Haro rechaza el contrato ofrecido por el Ayuntamiento

El próximo lunes acaba el plazo para que la asociación Banda de Música de Haro pueda presentarse a la licitación del contrato ofrecido por el Ayuntamiento para prestar su servicio. La oferta del Consistorio harense, que ha estado en permanente contacto con la entidad para redactar el texto, fue aprobada en el pleno municipal del 21 de junio, pero la asociación Banda de Música de Haro ha anunciado a Diario LA RIOJA que la rechazará y no concurrirá a la licitación.

El contrato, entre otros aspectos, tiene una vigencia de cuatro años y marca una formación de entre 24 (casi la mitad que el anterior) y 36 componentes. Según ha explicado Ascensión Alonso, presidenta de la asociación, «repasamos el contrato con nuestro abogado y decidimos que no se podía aceptar». Los motivos son, sobre todo, puntos como los que tienen que ver con la plantilla y las sanciones, mientras que, asegura Alonso, «no tenemos problemas con las obligaciones».

«No concurriremos a la licitación porque no estamos de acuerdo, hay cosas que no se contemplan. No queremos firmar un acuerdo que dejaría fuera a algunos miembros y que originaría nuevas sanciones», explica Ascensión Alonso, que espera poder reunirse de nuevo con el concejal Leopoldo García, encargado de la negociación con la entidad. A este respecto, el Ayuntamiento ha manifestado a este periódico que no hará declaraciones hasta el día 10 de julio, una vez se cumpla el plazo establecido para la respuesta. De hecho, la asociación ya rechazó un contrato temporal para el mes de junio que tenía como fin que la Banda Municipal de Música de Haro actuara durante las pasadas fiestas de San Juan, San Felices y San Pedro.