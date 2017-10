La asociación Banda de Música de Haro asegura sentirse «menospreciada» Los músicos de la asociación, durante una actuación de la banda.D.M.A. La entidad reconoce estar «a expensas de otras sanciones que ampliarán la cuantía a más de 10.000 euros» DIEGO MARÍN ABEYTUA Viernes, 20 octubre 2017, 13:15

La asociación Banda de Música de Haro ha roto su silencio enviando un comunicado en el que cargan contra el Ayuntamiento jarrero y, en especial, contra el teniente de alcalde, Javier Redondo, y pretende «desmentir los comentarios que se han hecho sobre nosotros». La entidad se reunió el pasado miércoles y al día siguiente, ayer jueves, emitió un extenso comunicado de cinco folios en el que contradice algunas informaciones servidas por el equipo de Gobierno de Haro.

Afirma la asociación que «desde el 5 de diciembre de 2016 ha intentado mantener una reunión con el Ayuntamiento para la formación de una comisión de seguimiento», a lo que, al parecer, no habría obtenido respuesta. No obstante, la entidad reconoce dos reuniones de carácter oficial y otras «informales» con el Consistorio harense, una en junio y otra en agosto, en las que, según cuentan los responsables de la asociación, «se nos informó de que no habría sanciones, que el problema de los pagos era sólo con la emisión de las facturas». A pesar de ello, la asociación Banda de Música de Haro ha sido multada hasta el momento con un total de 3.290 euros divididos en tres faltas leves y reconoce, por otra parte, estar «a expensas de otras sanciones que ampliarán la cuantía a más de 10.000 euros», correspondientes a las faltas de asistencia de algunos de sus miembros a ensayos de los meses de agosto y septiembre y a actuaciones de la Banda Municipal de Música de Haro.

En este apartado, la asociación ha justificado que alguna de esas incomparecencias son de 'educandos' (músicos a prueba) o miembros no activos, así que manifiestan sentirse «menospreciados por parte del Ayuntamiento de Haro», dado que, además, «conocemos las sanciones por faltas leves por la prensa».

También han subrayado «la falta de respuesta del Ayuntamiento de Haro a muchos de los escritos, alegando que son desconocedores de ellos o bien que no tienen forma de ponerse en contacto con nosotros», ante lo cual la entidad asegura haber informado de «diferentes vías»: «el apartado de Correos 83 de Haro, una dirección de correo electrónico y un horario de ensayos en el cual se les puede recibir de manera personal».

Por otra parte, la asociación declara que «no hemos faltado a ninguna de nuestras obligaciones con el pueblo jarrero pero, a pesar de ello, el Ayuntamiento de Haro no está al día de ingresos», señalando que le faltan de cobrar las facturas de junio, junio, agosto y septiembre.

Finalmente, han aclarado que, aunque «es cierto que no poseemos un fagotista», «el papel del fagot se interpreta» y «el papel de dicho instrumento lo desempeñan otros por consideración del técnico».