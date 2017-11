Las alcaldesas de Haro y Miranda exigen la llegada del AVE con el corredor del Ebro Paso del ferrocarril convencional por los túneles abiertos en los Riscos de Bilibio. :: / Diego Marín A. Laura Rivado también reclama «más servicios y frecuencias» en la comunicación ferroviara con Logroño y la localidad burgalesa DIEGO MARÍN A. Haro Miércoles, 15 noviembre 2017, 10:49

El ministro de Fomento anunció hace dos meses, en declaraciones a Diario LA RIOJA, que este año presentará el estudio informativo del eje de alta velocidad ferroviaria entre Logroño y Miranda del Ebro. La oposición e, incluso, la Cámara de Comercio de Industria de La Rioja criticó el retraso de la llegada de esta infraestructura a nuestra región. Ayer, a nivel municipal, las alcaldesas de Haro y Miranda de Ebro (Burgos), Laura Rivado y Aitana Hernando, se reunieron para hacer frente común y reclamar la llegada del AVE a través del corredor del Ebro.

La regidora mirandesa acudió a la reunión, celebrada a última hora de la mañana de ayer en el Ayuntamiento de Haro, junto a su concejal de Promoción Económica, Miguel Ángel Adrián. El objetivo de la cita fue aunar fuerzas, establecer una postura común en la reivindicación de «que se reafirme el compromiso con el AVE, para la unión del Cantábrico con el Mediterráneo», considerando que «las repercusiones socioeconómicas que ello conlleva se deben tener en cuenta», advirtió la alcaldesa de Miranda. Por otra parte, Laura Rivado defendió que «hay que generar complicidades entre regiones, y en este caso entre ciudades» y criticó el retraso del proyecto: «No es de recibo que el eje Logroño-Miranda esté paralizado en el Ministerio de Fomento».

«Que el AVE tenga parada tanto en Logroño como en Miranda de Ebro es una ventaja para Haro», opinó la alcaldesa riojana, por lo que reclamó la «mejora de las conexiones ferroviarias» desde Haro hasta la capital riojana y la localidad burgalesa. Lo cierto es que la estación de tren de Haro se encuentra actualmente infrautilizada, apenas paran ya trenes, la mayoría pasan de largo y, es más, ni siquiera la instalación cuenta con taquilla. Es por eso que Laura Rivado exige que Haro tenga «la alta velocidad más cerca», que «se nos tenga en cuenta y que a través de más servicios y frecuencias, nos comuniquen tanto con Logroño como con Miranda de Ebro».

«Ahora sólo hay tres trenes a Miranda y Logroño y no sirven para nada» LAURA RIVADO / ALCALDESA DE HARO

«En parte va a afectar»

Una posible consecuencia de la llegada del AVE a La Rioja, de la conexión entre Miranda y Logroño, serán las obras que deberían acometerse para permitir la circulación del ferrocarril. Y estas obras, inevitablemente, tendrían impacto en el paisaje. Y es que la línea de tren convencional actual transcurre bordeando el meandro Zaco, en paralelo al río Ebro y se adentra en San Felices hacia los Riscos de Bilibio, donde primero el tren, después la carretera nacional, más tarde la autopista y más recientemente el gasoducto y las líneas eléctricas afectan de una manera u otra al paisaje. El mismo paisaje que la iniciativa legislativa popular promovida por el propio Ayuntamiento de Haro pretende salvaguardar promoviendo una ley de protección del Paisaje de Rioja.

«Sabemos que en parte va a afectar, pero no hemos entrado a valorar eso porque el estudio no está concluido ni aprobado definitivamente, pero queremos que se cumpla el proyecto anunciado», advirtió Rivado a Diario LA RIOJA. Haro no reclama una parada de AVE pero sí una lanzadera que mejore sus conexiones ferroviarias. «Queremos que la conexión Miranda-Castejón se reactive porque ahora sólo hay tres trenes a Miranda y Logroño y no sirven para nada», criticó Rivado.