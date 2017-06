Rioj@party arranca su XVI edición con las 350 plazas de aforo cubiertas

El polideportivo del IES Ciudad de Haro ya está preparado para recibir a los 350 usuarios que a partir de hoy disfrutarán de 48 horas ininterrumpidas de charlas y juegos. Todo listo gracias al trabajo que estos días han realizado los alumnos de los grados de Formación Profesional del IES Ciudad de Haro. Gracias a ellos nació esta aventura hace dieciséis años y aún conserva ese espíritu que tan buenos resultados le está dando.

Los alumnos y los profesores han cambiado las aulas por el polideportivo. Y también algunos antiguos alumnos que siempre regresan estos días para echar una mano con una 'party' que siguen sintiendo como suya.

Ayer ultimaban detalles. Los puntos para conectarse con el ordenador ya están listos, los cables enchufados y todos los sistemas a punto para facilitar la conexión de esas 350 personas. Y una vez más se ha alcanzado esa cifra redonda ya que desde hace varios días las inscripciones están cerradas. El público es fiel a Rioj@party y el que viene, repite. Y la gran mayoría cerró su participación en esta edición con mucha antelación.

A partir de las 16 horas, podrán conectarse a la red, compartir archivos y navegar a una velocidad muy difícil de alcanzar en un hogar. Y será momento de reencuentros y abrazos. Hay usuarios que llevan viniendo todas las ediciones y se ha creado un buen ambiente entre los ya viejos conocidos.

Pero la principal seña de identidad de Rioj@party, además de ser una de las pocas que continúan en el norte de España, es su objetivo divulgativo. La 'party' del IES Ciudad de Haro, con el Gobierno de La Rioja, Aertic y la FER también como organizadores, tiene ese afán de ir más allá y explorar nuevos campos. El programa de charlas es atractivo tanto para los usuarios de la 'party' como para las personas que deseen acudir y muestran interés.

Este año abordarán temas tan de moda como la seguridad informática, la inteligencia artificial y el 'do it yourself' o 'hazlo tú mismo'. El programa para esta tarde incluye un taller de kumihimo, una especie de trenza japonesa para hacer cuerdas e hilos, así como el primero de los concursos.

Y mañana se concentrarán la mayoría de actos, que arrancan a las 11 horas con una charla de orientación en la naturaleza con dispositivos móviles. Le seguirán una charla sobre el vivero de empresas, exhibición de softcombat, Raspberry y el almacenamiento distribuido, inteligencia artificial y demostración de Google Assistant y Home, taller de llaveros con nudos marineros y celtas y una charla de iniciación al clustering. La inauguración oficial con las autoridades tendrá lugar a las 17.30 horas.

Concursos clásicos como lanzamiento de disco duro, dando la nota o Kame Hame Ha completan el día de mañana. El domingo se cerrará el programa con una charla sobre el control parental en Internet y la manera de proteger el ordenador.