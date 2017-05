Manuel Ruiz también se retira de la 'batalla' por la plaza de Haro

Primero se eliminó la candidatura del fallecido ex alcalde de Haro Patricio Capellán «por expreso deseo de su familia» y ahora ha sido la de Manuel Ruiz Hernández. Pero en este caso no sólo ha sido su familia, también él mismo quien ha solicitado al Ayuntamiento de Haro que se prescinda de su nombre para poder votar por él como posibilidad. «La candidatura de Manuel Ruiz Hernández ha sido retirada de la votación por expreso deseo suyo y de su familia. Gracias a todas las personas que han optado por esta candidatura», informa la web haroparticipa.org a través de la cual se puede votar para elegir un nombre para la nueva plaza pública construida en el casco antiguo de Haro, entre las calles Castillo y San Bernardo.

El Ayuntamiento de Haro realizó una consulta popular a través de internet, recibiendo las propuestas de nombres para el nuevo espacio público. La idea era conseguir a cinco finalistas para que las votaciones continuaran y se pudiera elegir entre todos los vecinos de Haro, mayores de 16 años, un nombre para la plaza. La sorpresa comenzó el pasado jueves, cuando se informó de que, entre los cinco finalistas, un anónimo joven harense de 23 años, Daniel Trejo, camarero de un pub de la localidad y jugador del Haro Sport Club de Regional Preferente, se había ‘colado’ como el que más votaciones había recibido durante la primera fase, un 27%, muy distanciado de los otros cuatro finalistas: José Ruiz Extremiana (alias ‘El Feo’), Manuel Ruiz Hernández, Patricio Capellán y San Bernardo, que no superaron el 13%

Hay de tiempo para votar hasta el próximo jueves 18 de mayo, ya sea a través de internet o presencialmente, en el palacio de Bendaña, bien en el centro municipal de Cultura o en la oficina de turismo de Haro. Pero el caso es que, apenas cuatro días después de iniciarse la segunda fase, de las cinco candidaturas presentadas ya sólo quedan tres. Si la familia de Patricio Capellán, alcalde de Haro durante 27 años (1987-2003 y 2004-2015) y fallecido a finales el pasado año 2016, solicitaba el pasado viernes la retirada de su candidatura de la votación, ahora ha sido el propio Manuel Ruiz Hernández, enólogo y ex director de la Estación Enológica de Haro, quien ha solicitado lo mismo. Así que ya sólo quedan tres posibles nombres para la plaza: Daniel Trejo, El Feo y San Bernardo.

«Las votaciones se mantienen», ha asegurado la alcaldesa de Haro, Laura Rivado, detallando que, ante la eliminación de las dos candidaturas, «quien en su día votara por Patricio Capellán o Manuel Ruiz Hernández puede volver a hacerlo por cualquiera de las tres opciones que continúan». Por otra parte, Daniel Trejo, a quienes sus amigos le gastaron la broma de presentarle como candidato cuando se marchó al festival Viña Rock de Villarrobledo (Albacete), se quedó sin teléfono móvil, por tanto, incomunicado y no pudo darse cuenta de lo sucedido, lamenta que esto haya podido molestar a alguien: «Pienso lo mismo que con Patricio, espero que nadie se enfade por todo esto y que a Manuel Ruiz no le haya sentado mal». No obstante, una vez concluidas las votaciones el equipo de Gobierno del Consistorio harense, promotor de esta idea, consultará con el protagonista de la candidatura vencedora si acepta que se bautice a la plaza con su nombre. El pasado jueves Daniel Trejo ya declaró que, si gana, lo pensaría, y hoy mismo ha insistido en esa indecisión: «No lo tengo pensado. Cuando llegue el momento le daré una vuelta»; mientras se desconoce lo que piensa José Ruiz Extremiana, ‘El Feo’, al respecto.

El caso es que Daniel Trejo y El Feo mantienen actualmente en una ‘encarnizada’ lucha por obtener el ‘premio’ de que se bautice a la nueva plaza con su nombre. El camarero y jugador de fútbol suma más de 415 votos, mientras que el popular personaje jarrero (regidor síndico en el 2015) apodado ‘El Feo’ acumula más de 410. Podría darse la circunstancia de que Haro tuviera próximamente un espacio llamado ‘Plaza de Daniel Trejo’, casi como un homenaje al soldado desconocido, o ‘Plaza del Feo’. Sin duda, cualquiera de las dos opciones convertiría a este espacio en toda una singularidad para Haro. Y se consolida el ‘bipartidismo’, porque la tercera opción, la de San Bernardo, tal y como se llama una de las puertas de la antigua muralla de la localidad, del siglo XIV, sólo cuenta con 96 votos por el momento.