Los caminos necesitan un arreglo

Ramón Fernández Gamarra pasea a diario con su perro Álex por el camino de la Alméndora de Haro, que parte de la avenida de los Ingenieros del MOPU y llega hasta la fuente del Moro. Y cada día se encuentra con una vía llena de baches. «Los tienen que arreglar porque si hay un poco de nieve se viene abajo toda la calle», opina este jarrero. Lo cierto es que, para no ser una avenida principal sino más bien una calle que desemboca en un camino, la vía registra un tránsito destacado no solo de peatones, también de vehículos, y no cuenta con aceras en buena parte del recorrido.

El camino también conduce al polígono Agroalimentario de Haro. Por pasar, pasa hasta el autobús urbano, que debe esquivar como puede los agujeros que se encuentran en la vía. Sin ir más lejos, el pasado domingo 5 de marzo una mujer de 53 años sufrió un accidente allí, a las 18.49 horas, al caer de la motocicleta con la que circulaba y tuvo que ser trasladada al Hospital Viamed Los Manzanos de Lardero.

«Pasan camiones, el autobús... Yo nunca me he tropezado, pero sí he visto a alguna persona mayor tropezarse y caer», informa Ramón, quien concluye: «Estos caminos, y los de la fuente del Moro, deberían arreglarlos porque son de bastante tránsito de gente y de tráfico». «¡A ver si lo arreglan!», le secunda un ciclista que pasa de pronto junto a él.

Lo cierto es que el Ayuntamiento de Haro ya tiene planeado actuar. El próximo 11 de abril el concejal responsable de este área, Ángel Conde, mantendrá una reunión con el Consejo Sectorial Agrario, formado por los labradores de la zona, para decidir dónde actuar, aunque parece que una de las prioridades es, precisamente, el camino de la Alméndora. Ángel Conde informa que el Consistorio jarrero ha reservado una partida presupuestaria de 100.000 euros para arreglar los caminos rurales del entorno de la localidad.

«Intentaré incluir la Alméndora en la relación de caminos a arreglar que decidamos con el Consejo Sectorial Agrario, pero tampoco descarto, al menos, acudir con la brigada municipal de obras y parchearlo», explica Conde. El problema del rápido y reciente deterioro de este camino es que conduce al polígono Agroalimentario y actualmente se están produciendo una obras de envergadura en la cercana bodega Ramón Bilbao. Eso, unido al paso de tractores que se dirigen hacia fincas, huertos y venajos, contribuyeron a agujerear el asfalto.

«A veces los propios labradores no respetan el riego, circulan con el arado montado en el tractor y se deterioran los caminos. Estamos pensando en empezar a sancionar, como han hecho ya otros municipios, que mantienen los caminos perfectos», advierte el edil. El año pasado ya se destinaron 60.000 euros a reparar los caminos del entorno del puente de Briñas, Carabriñas, y en el 2015 fueron 251.000 euros los invertidos en esta misma acción. Al inicio de este año, de hecho, se dirigieron 46.945,12 euros en mejorar los caminos Enmedio y Los Huertos