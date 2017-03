En venta o abandonados

Los vecinos de la calle Linares Rivas de Haro han detectado la presencia de varios vehículos que desde hace meses permanecen estacionados sin haber registrado movimiento alguno y, por tanto, ocupando plazas de aparcamiento. Para ser una vía no especialmente transitada, consideran que la falta de huecos para poder aparcar es significativa y miran de reojo a algunos coches que, estiman, pueden estar abandonados.

El Ayuntamiento de Haro no cuenta con ninguna ordenanza municipal específica para estos casos. Por ejemplo, en Logroño, si la Policía Local detecta un vehículo estacionado más de un mes en el mismo lugar con mal estado (ruedas pinchadas, ventanillas rotas...), primero intenta advertir al dueño y, si este no se hace cargo del coche, este se conduce al depósito municipal. Algo parecido sucede en Haro, donde el concejal Leopoldo García afirma que la Policía Local asume esta responsabilidad «a rajatabla».

«La Policía controla si los vehículos que llevan mucho tiempo estacionados en un sitio cuentan con la ITV y el seguro al día. Si los tiene, no podemos obligar a retirarlos porque no hay ley que lo impida, pero si no es el caso procuramos su retirada al depósito municipal de vehículos», explica Leopoldo García. En el depósito de vehículos, situado en El Silo, los coches vuelven a esperar a que sus dueños se responsabilicen de ellos y, si esto no sucede, son destinados al reciclaje. «Todos los años retiramos algún vehículo. En estos momentos la Policía tiene controlados varios vehículos pero, de momento, no actuamos», explica el edil del Ayuntamiento de Haro.

«La Policía tiene controlados varios vehículos», afirma el concejal Leopoldo García

Además, el abandono de vehículos deriva en el deterioro de los mismos mediante desperfectos y robos. «La Policía intenta ponerse en contacto con los dueños de los vehículos para conocer la situación, y normalmente son de gente mayor o de personas que se han marchado a trabajar o estudiar fuera. Otros están parados por motivos de deudas», describe Leopoldo García.

Otro problema también relacionado con los vehículos son los que se ponen a la venta en la vía urbana, práctica que tampoco está prohibida específicamente en Haro. A día de hoy, y desde hace semanas, se pueden ver algunos en la avenida de Logroño y en el entorno de la plaza de toros. «Si los concesionarios se quejan, nos veríamos obligados a redactar y aprobar una ordenanza, pero a día de hoy no es una prioridad», confiesa Leopoldo García, quien, no obstante, afirma que «hace cinco años podía haber cien coches a la venta en las calles de Haro, pero ahora el precio de la segunda mano ha bajado muchísimo y, aunque hay algunos, estos los cambian de sitio».