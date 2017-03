Inglés en la 'Capital del Rioja'

Haro es ya oficial y legalmente la 'Capital del Rioja' pero tal vez tenga como asignatura pendiente los idiomas. Los turistas extranjeros preguntan a los vecinos por las bodegas y, sobre todo, el camping, y no siempre saben responder. Desde el pasado 21 de febrero la Escuela Oficial de Idiomas de Haro imparte el curso monográfico 'English in a wine glass' de 30 horas, dedicado a la cultura del vino.

Es el primer curso gratuito y certificado de esta temática que se oferta en Haro y ha sido todo un éxito, no sólo se agotaron las plazas sino que, además, hay lista de espera, a pesar de que para poder acceder al mismo se exigía un nivel A2 o superior en inglés.

«Vemos desde la historia hasta la viticultura para que los alumnos amplíen el vocabulario ya que la mayoría trabajan en bodegas y entienden del tema», explica la profesora, Susana Lacuesta. En la parte final de cada clase se fomenta la conversación con anécdotas como por qué la copa de vino tiene su forma tan peculiar o el porqué del brindis. Lo más curioso es que el curso fue iniciativa propia de la EOI de Haro por el deseo de hacer «una escuela dinámica y distinta, con identidad propia», explica su directora, Marta García. «Las características de la zona indican que la mayoría de la población necesita un vocabulario básico y conocimientos en inglés sobre el mundo del vino para poder trabajar», sentencia Marta, consciente de la importancia del turismo en toda La Rioja Alta.

Eso sí, el conocimiento de los profesores es más «pedagógico» que técnico, por lo que impartir este curso supone un esfuerzo añadido que decidió a asumir Susana Lacuesta, formándose de manera autodidacta. «Supone mucho trabajo en casa y mucha lectura porque la literatura del tema es inmensa, aunque no tanto en inglés, así que los alumnos me cuentan muchas cosas, hay un intercambio de información bidireccional, y creo que por eso tiene éxito el curso», asegura la profesora.

La continuidad de estas clases en el próximo curso dependerá de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, organismo del que depende la EOI de Haro y que lo autoriza, como ha hecho con otro monográfico sobre el idioma francés. «Seguiremos en ello porque hemos encontrado apoyos. Este es un proyecto piloto y experimental, por eso hemos comenzado con un solo aula», a pesar de que hay una extensa lista de espera, explica Marta García.

«Una oportunidad estupenda»

Natalia Olarte trabaja en Bodegas Bilbaínas y piensa que «es muy importante comunicarte con las personas, tener el vocabulario y acepciones adecuadas», por eso confía en que el curso «es muy aplicable para el desarrollo profesional». Mireia Ruiz, de 28 años, trabaja en el laboratorio de una empresa de alimentación y opina que «es muy interesante y las clases son muy dinámicas, me está gustando mucho».

Por otra parte, Laura Carcelén, de 53 años, no trabaja en nada que tenga que ver con el vino pero justifica su inscripción en el curso «porque soy de Haro». «El vino nos define y me apetecía saber algo más», confiesa Laura. Las viñas, los taxis, San Felices, Vivanco... son otros puntos de interés por los que preguntan los turistas extranjeros en Haro. La alcaldesa de Haro, Laura Rivado, también alumna del curso, es consciente: «Se aprende mucha materia vitivinícola, es una oportunidad estupenda. A mí, me encanta».