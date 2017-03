Reclamo desde las Eras de Santa Lucía

No es una zona de especial tránsito en Haro ni un punto turístico, pero existe. La calle Eras de Santa Lucía atraviesa el cerro del mismo nombre y conecta el centro de la localidad con el CEIP Ntra. Sra. de la Vega y la guardería, por lo que a determinadas horas, la entrada y salida de los centros, la vía registra un significativo movimiento peatonal. Pero no hay aceras. A pesar de que está prohibido estacionar, los vehículos están aparcados igualmente y estrechan la calle. Apenas viven media docena de vecinos, pero hay empresas allí instaladas, bodegas y una panificadora. No obstante, vecinos y responsables del Ayuntamiento de Haro admiten la degradación.

«El Ayuntamiento de Haro viene poco por esta zona porque somos pocos vecinos. El estado de la calle está depauperado por la falta de limpieza», afirma Santiago Ijalba, uno de los vecinos de Eras de Santa Lucía. La limpieza está ausente en algunos rincones, pero, sobre todo, lo que parece hacer falta en la calle es su reurbanización. Santiago Ijalba señala como principal culpable de la situación «el estado en el que se encuentra el solar de Gaviota», la antigua y abandonada fábrica.

«El edificio abandonado es solamente un medio para que el Ayuntamiento haga lo que tiene que hacer porque en alguna ocasión utiliza el solar para depositar escombros y residuos de obras, aunque después los retira», critica Ijalba. Hace años se señalizó la calle jarrera, pero este vecino lo cree insuficiente: «Se respetó tres cuartos de hora».

«La seguridad vial es necesaria y se podría solucionar con unos bolardos, porque por aquí pasan niños y madres con carritos de bebés. Además, siempre hay coches mal aparcados y una circulación rodada de cierta consideración», explica Santiago Ijalba, quien va más allá y vaticina: «Hasta que no pase algo malo, esta zona pasará inadvertida para el Ayuntamiento de Haro».