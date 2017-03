«Pedir disculpas es como un medicamento, un bálsamo»

No es habitual que un político pida disculpas a pesar de que, como todo ser humano, puede equivocarse. Por eso es noticia que un político lo haya hecho. Lo hizo el teniente de alcalde y concejal de Obras del Ayuntamiento de Haro, Javier Redondo Egaña, durante el pleno municipal del pasado miércoles. El PP pidió su cese por «desprestigiar» en redes sociales a ciudadanos y a otros concejales; él se disculpó y el asunto se zanjó.

-La verdad, no es habitual que un político se disculpe...

-Cuando uno entra en política, sobre todo en la local, no es para arreglar el mundo sino para intentar poner los medios para intentar mejorar las cosas. En el caso de Ganemos Haro, al que pertenezco, pretendemos una pura cuestión municipal. Todo el mundo ve que los dos grandes partidos políticos que hay en España están diariamente esperando soltarle un 'zasca' al otro, llegando a extremos. Hay comentarios que traspasan ciertos límites. Hasta la fecha yo me había contenido porque creo, además, que soy un político de perfil bajo. Pero en la última época hubo comentarios que traspasaban los límites en los que la acción política es criticable y se incide en cuestiones personales, de honorabilidad... Entonces respondí, pero de manera personal, en mi muro de Facebook, aunque después lo borré. Es verdad que no fui moderado y salí con exabruptos. Independientemente de que hubiera habido o no moción, yo ya tenía asumido que ese no era el camino.

-¿Y le costó disculparse en público?

-Después del anterior pleno, Paqui Castillo (concejal del PP) se me acercó y me dijo textualmente: «Tú no eres así». Y es verdad, mi estilo no es tan bronco. Me molestaron unas declaraciones muy concretas que se podrían haber resuelto con una llamada. Paqui me explicó que quien había hecho esas declaraciones no tenía otras intenciones, di por cerrado el asunto y me ofrecí a pedir disculpas públicas. Ella vino de manera personal y así quedó, aunque finalmente el PP presentó la moción. Y no pasa nada, creo que es bueno para todos que se pidan disculpas, como un medicamento, como un bálsamo, para no volver a pasar ciertas fronteras. Pero no hay que ceñir esto a la vida pública, también a la vida de todos los ciudadanos.

-En política parece que la barrera no está clara porque a usted le pedían disculpas acusándole en términos de «actitud paranoica» y «manera grosera, chusca y mezquina». ¿Qué opina al respecto?

-Hay palabras que tienen connotaciones graves pero no me preocupan. El problema es cuando esto lo transmitimos a la gente. Eso no debemos hacerlo, debemos transmitir que hay unas reglas en las que movernos. La filosofía de Ganemos es que estamos aquí para solucionar problemas, no para lanzarnos piedras. Todavía estoy esperando que la oposición, a todos los niveles, dé la razón al gobierno. Para mí el PP tenía razón en su moción, aunque considero que era una moción no suya sino de los ciudadanos.

-Pidió disculpas ante los ciudadanos pero la moción le acusaba de «desprestigiar» a concejales...

-Sí, pero no me explicaron ni qué había dicho ni a qué concejales... Entiendo que era un problema de formas, no de contenido.

-¿Se referían a Patricia Mateos?

-No lo sé, no lo especificaban.