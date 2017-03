Javier Redondo se disculpa por sus «salidas de tono: No volverá a ocurrir»

Vísperas de mucho, días de nada. Algo así ocurrió ayer en la sesión del pleno municipal ordinario que, con quince puntos en el orden del día, incluida una moción contra el concejal Javier Redondo, parecía que podía ser interminable y agresiva, pero no. Todo transcurrió ágilmente y, para bien, en términos, si no cordiales, como mínimo educados.

Los primeros doce puntos se resolvieron ágilmente, sin intervenciones, así que la sesión se desarrolló rápido, en 28 minutos hasta entonces, y en menos de una hora en total, a pesar del volumen de las propuestas, que sumaba 60 páginas. Hasta entonces, las únicas voces que se escucharon fueron las de la secretaria municipal y la de la alcaldesa de Haro dirigiendo el pleno. Sólo el portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, José Ignacio Asenjo, intervino en el primer punto, de lectura y aprobación del borrador de las actas de las anteriores sesiones, para realizar una puntualización.

Todas las propuestas del pleno fueron aprobadas, si no por unanimidad, al menos con la mayoría proporcionada por los votos a favor de los concejales del PSOE, Ganemos y PR+ (aunque faltó la edil regionalista Natalia Sobrón), frente a las abstenciones del PP y Patricia Mateos. No hubo votos en contra. Quizá eso favoreció un clima moderado para hacer frente al último punto, la moción del PP contra el concejal de Obras, Urbanismo y Vivienda, Javier Redondo, solicitando su cese como primer teniente de alcalde por haber utilizado las redes sociales «para desprestigiar e insultar de manera grosera, chusca y mezquina» a concejales del Ayuntamiento de Haro. La moción valoraba la actitud de Redondo como «paranoica» y, aseguraba, «consigue desprestigiar y transmitir mala imagen».

Aunque no se mencionó en ningún momento ni en la lectura de la moción por parte del concejal popular Alberto Olarte ni en la posterior respuesta de Redondo, parece claro que el motivo era la denuncia puesta por Patricia Mateos, ex compañera del edil de Obras en el Grupo Municipal de Ganemos y expulsada del equipo de Gobierno de Haro, por «injurias», afirmando que este le había descrito como «basura humana».

Redondo, lejos de encenderse, agradeció la moción. «Entiendo que las salidas de tono hallan molestado a los ciudadanos, por lo que pido perdón. Sin duda, no volverá a ocurrir», declaró en público Redondo. El concejal de Ganemos no hizo mención a lo que supuestamente había escrito, según el PP y Mateos, en redes sociales, eso lo obvió, se refirió a una intervención anterior en un pleno municipal para decir: «Animo a la alcaldesa a que tome la medida que estime oportuna, sin presión». También aclaró: «Entiendo que no es suficiente para relegar en el cargo a un concejal y menos de una ciudad como Haro»; y advirtió: «Todos debemos aprender de esto». No obstante, para acabar, Redondo insistió en que presentaba sus «completas y sinceras disculpas, sobre todo, a los ciudadanos de Haro».

Si sorprendente pudo ser la petición de perdón, tanto o más fue la reacción de Olarte, quien contestó: «Ante las disculpas, se retira la moción». Así acabó, como se debe zanjar, un asunto peliagudo. Rivado puso la guinda: «El Ayuntamiento de Haro siempre se ha caracterizado porque reinaba la cordura y el respeto y pido que siga siendo así».