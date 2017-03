«La plaza no tiene nombre aún, pero se barajan varios»

Laura Rivado visitó ayer los dos proyectos de empleo que se realizan al aire libre en Haro junto al concejal Leopoldo García, el encargado de la Brigada Municipal de Obras, Jesús Sampedro, y la agente municipal de empleo, Olga Blanco. En la calle Tenerías la alcaldesa señaló que «las piedras del muro estaban muy sueltas y no se definían bien los sillares, así que lo que están haciendo los canteros es sacar la piedra más deteriorada, restaurarla y volver a colocarla». Y en el solar de la calle San Bernardo admitió que «hasta ahora se encontraba totalmente descuidado, sucio, se tiraban basuras... Era un espacio muy degradado» pero afirmó que «los Ayuntamientos debemos ser los primeros en tener los espacios municipales en condiciones». Rivado anunció que «en esa plaza, con posterioridad, anunciaremos otra actuación que se quiere llevar a cabo». Consultada por Diario LA RIOJA, la alcaldesa jarrera no confirmó si la nueva plaza se bautizará con el nombre de Patricio Capellán. «La plaza, de momento, no tiene nombre aún, aunque se están barajando algunos», declaró.