Patricia Mateos denuncia a Javier Redondo por unas injurias que él desmiente

Haro. La concejala del Ayuntamiento de Haro Patricia Mateos presentó el pasado miércoles 22 de febrero una denuncia ante la Guardia Civil contra el también edil jarrero Javier Redondo por un presunto delito contra el honor. Al parecer, Mateos, quien ejerce en la Corporación municipal sin estar adscrita a ningún partido después de ser expulsada del grupo municipal de Ganemos y del equipo de gobierno de Haro cinco meses después de resultar elegida en las últimas municipales, acusa a su ex compañero político de haberle llamado «basura humana» y también de haber dicho que ella tiene vetada la entrada en algunos comercios de la localidad «por robar».

Consultado por Diario LA RIOJA, Redondo negó las acusaciones de Mateos: «No he hecho mención a Patria Mateos en público ni he hablado mal de ella. Lo que haga esta persona no es cosa mía». Según ha podido saber este periódico, las supuestas injurias que denuncia Mateos se habrían vertido en una red social, dentro de una conversación entre Redondo y Kiko Garrido, secretario general de Podemos en La Rioja. Y Garrido también negó ayer a este medio lo denunciado por Mateos: «Todo es mentira. No tengo nada más que decir».

Mateos, que está siendo investigada por la Comisión de Garantías de Podemos por posible fraude al presentar un presunto aval falso en el congreso de Vistalegre, no quiso hacer declaraciones al creer que es «información sensible».