El polémico sonido de las cornetas

Continúa la polémica suscitada entre la Agrupación de Cornetas y Tambores de Haro y Fermín Labarga, director del Secretariado de Cofradías y Hermandades de la Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño. Diego González, tesorero y relaciones públicas de la Agrupación de Cornetas, ha informado de que la Cofradía de la Veracruz de Alfaro ha causado baja en el programa ya cerrado de la II Exaltación de Bandas de Cornetas y Tambores 'Ciudad de Haro' que tendrá lugar el próximo 1 de abril para evitar «una gran sanción económica y administrativa por la diócesis riojana».

Diego González señala a Fermín Labarga como responsable de una presunta medida de presión, después de haber denunciado e insistir en un «trato vejatorio» por parte de la diócesis riojana. Y es que, al parecer, el vestuario semejante al de una cofradía, sin serlo, que usa la Agrupación en algunos actos de carácter religioso parece ser el motivo de la controversia y que motiva la incompatibilidad de su presencia en dichos eventos, según la diócesis.

No obstante, Fermín Labarga ha declarado a Diario LA RIOJA que las acusaciones realizadas por la Agrupación de Cornetas y Tambores de Haro son falsas: «No es cierto, no he hablado con la Veracruz de Alfaro». Además, Fermín Labarga quiere aclarar que «este asunto no es nuevo y las normas son las mismas, no estoy dispuesto a mantener una polémica con la Agrupación de Haro, no forma parte de mi jurisdicción». Y el director del Secretariado de Cofradías y Hermandades también insiste en que, «si la Agrupación no es una cofradía, no la podemos juzgar como tal».

La versión de lo sucedido por parte de la entidad alfareña difiere de lo insinuado por González. Marisa Mendoza, tesorera de la Cofradía de la Veracruz de Alfaro, asegura que no participar en la II Exaltación de Bandas de Cornetas y Tambores 'Ciudad de Haro' «ha sido una decisión propia, quizá culpa mía, por un malentendido». Y es que Marisa Mendoza reconoce que, aunque confirmaron su participación en un primer momento, después se disculparon y rechazaron la invitación al descubrir lo que ignoraban, que la Agrupación de Cornetas no es ni forma parte de ninguna cofradía. «Las normas dictan que, si no es una exaltación organizada por una cofradía, no podemos participar. Lo sentimos, pero no deseamos ningún problema con la diócesis», justifica Marisa.