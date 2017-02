La diócesis señala el vestuario como el problema de la Agrupación de Cornetas

Hace algo más de una semana la Agrupación de Cornetas y Tambores de Haro criticaba que la diócesis riojana le prohibía tocar por no pertenecer a ninguna cofradía. La entidad acostumbra a participar en la Semana Santa de Haro acompañando a la Cofradía de la Santa Vera Cruz en sus procesiones. La queja viene a raíz de una actuación programada junto a la banda municipal de música de Santo Domingo de la Calzada el próximo 11 de marzo, en la que no se permitirá participar a la Agrupación de Cornetas.

«No son una cofradía», afirma Fermín Labarga, director del Secretariado de Cofradías y Hermandades de la diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño. El problema es el vestuario, y es que en las actuaciones de carácter religioso, como las procesiones, los miembros de la Agrupación se uniforman de manera semejante a una cofradía. «Esos trajes granates son distintos a los de la Vera Cruz y nos los hicimos y pagamos nosotros», informa Diego González, responsable de la Agrupación, y añade que disponen de otros uniformes para los actos no religiosos.

Las normas establecidas el 31 de enero del 2009 con el acuerdo tomado por todas las cofradías riojanas establecen que las entidades que no sean estas no pueden participar en las exaltaciones religiosas. La Agrupación defiende que se debe a sus estatutos, que les impide pertenecer a otra entidad, y Fermín Labarga responde: «Eso es como si no quiero inscribirme en la federación de fútbol y, sin embargo, pido que se me convoque para jugar. Tienen derecho a no ser una cofradía o no pertenecer a ella, pero debemos aplicar la normativa». No obstante, Labarga aclara que «no se les trata mal», rechazando el «trato vejatorio» del que le acusa González: «No tengo especial deseo en que no participen. Nunca han tenido ninguna prohibición expresa por nuestra parte a pesar de no cumplir la normativa ni creo que vayan a tenerla».

Diego González defiende que su presencia en diferentes exaltaciones de La Rioja no causa «ninguna extorsión» a la diócesis, «nos gusta tocar y sentir la música y el espíritu religioso tanto como a las cofradías» y «en ningún momento queremos crear malestar». «Estamos dispuestos a colaborar con quien lo desee para dar a conocer Haro», subraya González, quien apunta al director del Secretariado de Cofradías y Hermandades como responsable del «malestar» de la Agrupación de Cornetas, aunque el propio Labarga insiste en que no ha habido ni comunicación entre las partes.

«No quieren ser una cofradía y no pueden pedir que se les trate como tal. Cuando uno toma una decisión debe asumirla», justifica Labarga. La Agrupación argumenta que las bandas municipales de música participan en las procesiones de Semana Santa sin problema, y ahí Labarga defiende el problema del vestuario, puesto que los músicos visten de forma distinta y diferenciada a la de los cofrades. «El uniforme de los músicos en nada recuerda a los cofrades, por eso tienen permiso. Y la Agrupación, si no actuara con un uniforme similar al de una cofradía, también podría participar», afirma Labarga, quien, además, justifica que eso «evitaría confusiones» y posibles problemas de responsabilidad civil.

Por otra parte, el próximo 1 de abril, junto al Ayuntamiento de Haro, la Agrupación organizará la II Exaltación Nacional de Cornetas y Tambores 'Ciudad de Haro'.