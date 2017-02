El Suizo sirve sus últimos cafés

«Es una pena», repiten los clientes habituales conforme Julio Gallo, responsable del Café Suizo de Haro, se va acercando a las mesas para solicitar permiso para que aparezcan en las últimas fotografías del establecimiento. «¿A que es verdad que es una pena?», contesta él resignado. Es domingo por la tarde, la televisión retransmite un partido de fútbol que apenas ven media docena de personas y, sin embargo, la centenaria cafetería jarrera está llena de vida. Numerosos grupos juegan a las cartas (al mus, al tute...) o al parchís, algunos, incluso, apostando dinero, como es el caso de uno de los más veteranos, Isacín Muga.

El Café Suizo de Haro, el último que quedaba en toda La Rioja (los hubo también en Santo Domingo de la Calzada y Logroño), abre hoy lunes por última vez. La cafetería se inauguró en 1870, en pleno auge de la localidad por el florecimiento de la industria del vino. Alfonso Groh fue su primer gerente y el último, de momento, es Julio Gallo, quien adquirió el traspaso en el año 2000 de manos de Elisa Terrazas. El motivo del cierre es el desacuerdo existente con el Patronato del Hogar Madre de Dios, propietario del edificio que, en su origen, llegó a ser un hotel. Julio Gallo llama a lo ocurrido «desahucio», así lo exhibe con carteles en la propia cafetería, en los que explica los motivos del cierre, pone a la venta el mobiliario del establecimiento y agradece a sus clientes su fidelidad y apoyo.

«Da muchísima pena por las formas. Esto es un desahucio. Y es una pena, primero, para mí, como responsable; segundo, para los nueve trabajadores que se van al paro: y por último, para una clientela que se siente muy perjudicada», declara Gallo, quien, no obstante, se muestra también «muy contento por el apoyo recibido por toda la clientela, que está indignada, incluso de gente de fuera, porque he recibido infinidad de llamadas.

Hoy lunes abre por última vez el Café Suizo de Haro, desde las 7 de la mañana hasta la medianoche, y durante toda la jornada invitará a café a sus clientes habituales. «No se ha podido hacer nada, se ha opuesto el Patronato», explica Gallo. Queda la posibilidad de que el negocio se reabra en el futuro con otra gerencia, aunque no parece haber, actualmente, ningún interesado. Después de los juicios entre el Patronato del Hogar Madre de Dios y Julio Gallo, que han llegado a la Audiencia, no ha habido acuerdo y, tras dieciséis años de gerencia, la cafetería se cierra. «La gente no entiende la gestión del Patronato que conduce al cierre», valora Julio Gallo.