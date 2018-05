El Grupo Municipal del PP insiste en su respaldo al regidor Miércoles, 30 mayo 2018, 00:43

El portavoz del Grupo Municipal Popular, Álvaro Manzanos, reiteró que «mientras que no exista un pronunciamiento judicial» seguirán apoyando a Santibáñez. Manzanos aseguró que todo el Grupo Municipal del PP lo respalda, pese a que el edil Ignacio Herce no haya acudido a los dos plenos en los que se ha hablado de la detención. Al término de la sesión de ayer, Manzanos, a título personal, pidió «disculpas» a los vecinos porque los plenos «deberían ser una mesa para el diálogo y no para malmeter».