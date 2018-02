Una fuente y 33 farolas de deuda Hueco que ha quedado en la plaza de España de Viguera tras la retirada de la fuente, adornada por cuatro farolas. :: p. h. Casi tres años después de su instalación, la empresa proveedora requisa el mobiliario urbano por impago del AyuntamientoVecinos consultados restan importancia a la utilidad de los elementos retirados y el actual alcalde destaca la irregular asignación del mobiliario P. HIDALGO Sábado, 3 febrero 2018, 00:17

Francisco Martínez y Feliberto Benito pasean por los soportales de la plaza de España en Viguera que, desde el pasado jueves, se ha quedado sin su fuente de cuatro caños y las cuatro farolas que la adornaban. «Servicio no hacía ninguno, más que algún trago que se echaba algún ciclista cuando subía con la bici», señalan los hombres.

Ayer la retirada de la fuente y de 33 luminarias en la localidad a cargo de la empresa Teribeal, S. L., porque el Ayuntamiento carece de liquidez para abonarle los más de 60.000 euros que le adeuda, constituyó el tema de conversación entre los viguereños.

El alcalde de Viguera, Aitor Santibáñez (PP), explica que los hechos se remontan a mayo del 2015. Según su relato, tras la victoria de los populares en las municipales y antes de la toma de posesión de éstos, el anterior regidor, Francisco Jalón (PR+), encargó a Teribeal la colocación de una fuente en la plaza del pueblo y de 33 farolas (20 en el camino Virgen del Rosario, 9 en el camino al polideportivo y 4 en la citada fuente) por un importe superior a los 60.000 euros. Santibáñez subraya que esta actuación «no contaba con proyecto, ni memoria en el Consistorio, ni con autorización de la COTUR para situar unas luminarias en el camino Virgen del Rosario, de suelo rústico». Además, indica que Jalón adjudicó esos trabajos «sin pasarlos por pleno, cuando superan los 60.000 euros», límite que marca la ley para que, de rebasarse, una actuación deba estar acordada en sesión plenaria.

El actual primer edil indica que, en octubre del 2017, Teribeal solicitó la retirada de los elementos que había instalado, ya que no se le había satisfecho la cantidad que se le debía. «No hay dinero para pagar esos más de 60.000 euros», asevera Santibáñez, quien también reconoce que «yo no quiero ser cómplice de esas cosas» porque esa concesión «está toda mal hecha». «No hay nadie que avale esas obras y no vas a pagar por unos trabajos que son ilícitos», sostiene, en alusión a que dice que carecen de un informe técnico que los respalde.

Así, Consistorio y empresa realizaron un inventario de los elementos que había que desmontar, que es lo que comenzó a realizarse el jueves y terminará la próxima semana. «Cuando se marcha uno y entra otro tendría que apechugar con lo que hay», se duele Abraham Blanco, dueño de Teribeal.

Los populares de Viguera llevaron este asunto a la Justicia ya que, entre otras irregularidades, denuncian a Jalón por «prevaricación» al colocar farolas en el camino Virgen del Rosario, «una zona donde el 90% de los terrenos son suyos». El asunto está en el Juzgado de Instrucción número 3 de Logroño.

«Y en el camino al polideportivo las farolas sólo sirven para alumbrar a dos o tres chalés, a los que sólo vienen en verano», critican Francisco y Feliberto. «Esa obra se hizo para favorecer a los que están ahí y lograr sus votos», agrega Francisco. Pedro también juzga inútil la fuente en la plaza de España, dado que «molestaba si venían camiones o las orquestas». Además, José Pérez observa que «en verano no se podía probar su agua porque salía caliente». Y apunta que justo enfrente, bajo la iglesia, hay otra de la que mana mucho más fresca.

«Hicieron cosas para decir que habían hecho algo mientras gobernaron», concluye José. A lo que Francisco añade: «Cosas de políticos».