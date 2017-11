Fuenmayor aprueba en pleno la licitación de la nueva escuela de educación infantil Las obras, que podrían empezar este mismo año, tienen un presupuesto de 1.857.741 euros, sufragados al 65% por el Gobierno JUAN CARLOS PULGAR Miércoles, 29 noviembre 2017, 00:01

El pleno extraordinario convocado a mediodía del lunes aprobó con la unanimidad de todos los concejales presentes el pliego de condiciones para abrir el proceso de licitación del contrato de las obras de construcción de la nueva escuela de educación infantil que se espera que comiencen incluso antes de que acabe el presente año.

Esta obra, una de las más necesarias y solicitadas para el desarrollo del pueblo, tiene un presupuesto total que se eleva a 1.857.741,70 euros, una cantidad de la que el Gobierno de La Rioja subvencionará un 65 %, es decir 1.207.532,10, debiendo asumir el resto el propio Ayuntamiento. Este invertirá de acuerdo a las pertinentes modificaciones presupuestarias aprobadas en el mismo pleno, 493.728,0 euros procedentes de la enajenación de una parcela en el proyecto de reforma de Bodegas AGE que ya ha comenzado y 156.480,980 procedentes del remanente de tesorería con el que actualmente cuentan las arcas municipales.

En el debate de este punto, y aunque después los tres grupos políticos votaron a favor, la portavoz socialista achacó al concejal de IU (grupo que desde hace año y medio forma equipo de gobierno junto al PP) que no se hubieran incluido cláusulas sociales y ambientales que favorezcan el empleo, la integración y la ecología, como pedía cuando el anterior equipo de gobierno socialista intentó sacar adelante esta obra. El edil de IU contestó que no se habían incluido esas cláusulas para no demorar su construcción.

La actual guardería, en el antiguo colegio de las Hijas de la Cruz, lleva abierta 23 años y se considera pequeña

Esta obra era una de las más necesarias en nuestro pueblo ya que la actual guardería que lleva abierta desde 1994 es ya pequeña para un pueblo que ha crecido mucho en estos años ya que se trata de una instalación antigua que además no es de propiedad municipal, ya que actualmente ocupa el antiguo Colegio de las Hijas de La Cruz que precisamente este año han celebrado el centenario de un llegada a Fuenmayor.

Antes de tratar este importante punto, el pleno trató además la aprobación de la cuenta general del año 2016, un trámite que es necesario para poder enviar, como es preceptivo, las cuentas municipales al Tribunal de Cuentas para su supervisión. El PSOE votó en contra alegando que esta aprobación se hacía fuera de plazo y el PP e IU aludieron a la excepcionalidad por el cambio de gobierno y por la vacante durante meses de la Secretaría. También se aprobaron varias modificaciones presupuestarias para llevar a cabo obras y mejoras.