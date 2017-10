Un estudio sobre el acuífero dará luz sobre la afección o no a Ojacastro del bombeo cercano J. ALBO Domingo, 29 octubre 2017, 01:20

El consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, Íñigo Nagore, reiteró durante la presentación de un estudio sobre fugas en la cuenca esta pasada semana que «es difícil» que el bombeo que se está realizando en el Pozo San Torcuato tenga un efecto directo sobre la ausencia de agua en el río y canales de Ojacastro, que sí achacó al descenso de aportaciones por el actual periodo de sequía.

Tres técnicos corroboraron sus afirmaciones. Nagore indicó que, no obstante, el Instituto Geológico y Minero de España (Igme) está realizando un estudio en profundidad en el acuífero que -dijo- dará pistas sobre la existencia o no de una causa-efecto. «Estamos convencidos de que no pero vamos a esperar a que el estudio dé más luz», dijo.