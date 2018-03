Escolares contra la 'basuraleza' Los niños del CEIP San Prudencio llenaron numerosas bolsas de basura con desechos que encontraron en el paseo del Iregua. :: sonia tercero Los alumnos del colegio de Albelda realizan una batida de limpieza junto al Iregua P. HIDALGO Sábado, 17 marzo 2018, 00:50

Primero, el Ayuntamiento de Albelda de Iregua les ofreció un almuerzo y, luego, los 320 escolares de Infantil y Primaria del CEIP San Prudencio de la localidad se enfundaron unos guantes para limpiar de desechos el paseo del Iregua.

Les esperaba una ingente tarea por delante. «Siempre hemos escuchado que había porquería, pero de lo que no éramos conscientes era de que la teníamos tan cerca del colegio», reflexionaba el tutor y coordinador de 5º y 6º de Primaria, Eduardo González.

Los alumnos albeldenses participaron ayer en una batida de limpieza incluida en la iniciativa 'Al natural: naturaleza sin basura', que coordina Euroconsumo La Rioja en el marco del proyecto Libera que patrocinan Ecoembes y SEO/BirdLife.

La acción cuenta con el respaldo de los consistorios de Albelda, Alberite y Nalda e Islallana y persigue «crear usuarios medioambientalmente concienciados y sensibilizar a la sociedad, y en este caso a los niños, de que el medio ambiente forma parte de nuestras vidas», indicó el gestor técnico de Euroconsumo La Rioja, Luis Javier Torres.

Dos grupos

Durante la mañana en el albeldense paseo del Iregua se establecieron dos grupos. Los pequeños de Infantil realizaron talleres de concienciación sobre el reciclaje y sembraron unas semillas en botes, con idea de trabajar el concepto de huerto.

A los de Primaria les tocó, bolsa en mano, recoger las latas, plásticos, chancletas, grifos e incluso un tacatá que afeaban el parque junto al río y un solar aledaño. «Paso mucho por aquí con mis amigas y no me había dado cuenta de que estaba tan sucio», aseguró Ayelén Pires, de 6º de Primaria. Pero «las bolsas se nos están llenando muy rápido», observó. «A partir de ahora tendremos bastante más cuidado en no tirar las cosas al suelo», afirmó Maite Cabezón, también de 6º.

Precisamente, esto es lo que perseguía esta acción. «Que cuando los niños salgan al campo con sus familias no ensucien o que si ven que alguien ha tirado algún resto, que lo recojan y sean conscientes de que la 'basuraleza' es un problema de todos», remarcó Torres.

La de Albelda constituye la primera salida para la recogida de porquería que se realiza en el valle del Iregua. El próximo martes los escolares de Nalda harán lo propio en la ribera del río a su paso por su municipio. El día 23 se pondrán a ello los alumnos de Alberite. La experiencia de estas jornadas y los datos que se recopilen (en cuanto al tipo de basuras que encontraron) servirán para redactar un manual de buenas prácticas a la hora de salir a la naturaleza dirigido a los más pequeños.