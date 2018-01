Elguea se ocupará desde el lunes de la Alcaldía de Lardero a jornada completa El regidor pasará de tener dedicación parcial a exclusiva para imprimir «un mayor impulso a la acción de gobierno» P. HIDALGO Viernes, 12 enero 2018, 00:26

Juan Antonio Elguea se ocupará a partir del próximo lunes, día 15, de la Alcaldía de Lardero a jornada completa para «dar un mayor impulso a la acción de gobierno».

Así lo manifestó ayer en el pleno extraordinario en que salió adelante la propuesta del bipartito de que el alcalde pase de tener una dedicación parcial a exclusiva. El punto salió adelante con el voto a favor de los dos grupos del equipo de gobierno (PP y PR+) y la abstención de PSOE y UPyD. La edil de IU no estuvo presente en la sesión.

Elguea razonó la modificación en el régimen de su cargo porque «dado el crecimiento poblacional continuo de Lardero -municipio que desde el pasado año rebasa los 10.000 habitantes-, la localidad demanda una mayor dedicación para afrontar muchos de sus retos».

Los portavoces de PSOE y UPyD, Noelia González y Pietro Chesús Alvero, respectivamente, preguntaron al regidor acerca de por qué adopta ahora esta decisión. «Se podía haber hecho antes y no cuando queda un año y medio para el final de la legislatura», apostilló la socialista.

El primer edil explicó que «se trata de una propuesta del equipo de gobierno», aunque no ocultó que «siempre hay un componente personal y en principio no quise desligarme de mi trabajo», al que manifestó su deseo de volver. No obstante, señaló que «ahora hay que darle un mayor impulso a la acción de gobierno». Por esta dedicación exclusiva, Elguea percibirá 49.566 euros brutos anuales en doce pagas, frente a los 25.659 euros brutos anuales en doce mensualidades que ingresaba por la dedicación parcial.

«Es una cantidad que el Ayuntamiento de Lardero puede asumir», consideró el edil de UPyD; mientras que la portavoz del PSOE deseó que el cambio «redunde en una mayor implicación del equipo de gobierno». De los tres cargos liberados con que cuenta Lardero, desde el lunes el alcalde lo estará a tiempo completo y los concejales José Luis Llorente y Pilar Simón continuarán con jornada parcial.

El Pleno impuso además una sanción de 30.000 euros, la máxima de las posibles, a la empresa Urbanismo y Servicios Foralia, S. A. por ejecutar unas obras en sus instalaciones para las que no había pedido licencia y que no se pueden regularizar. El bipartito (PP-PR+) votó a favor y PSOE y UPyD se abstuvieron.