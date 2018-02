Rebelión en Villamediana: un socialista tumba los presupuestos de su propio partido La regidora de Villamediana considera que la actitud del concejal obedece a una «venganza» por la multa que se le impondrá hoy PILAR HIDALGO Viernes, 9 febrero 2018, 09:53

El Grupo Municipal Socialista de Villamediana de Iregua saltó ayer por los aires. El edil del PSOE y concejal al que el pasado mes de diciembre la alcaldesa también socialista de esta localidad apartó de sus funciones en la junta de gobierno, Juan Pedro Martínez, se saltó la disciplina de partido y votó en contra del proyecto de presupuestos para el 2018 diseñado por el equipo de gobierno que encabeza su grupo y que incluye además a Cs e IU.

Si la fractura en el seno del Grupo Municipal Socialista era ya evidente, anoche la herida se abrió por completo. La regidora villametrense, Ana Belén Martínez, ya solicitó en diciembre a su formación que expulsara a Juan Pedro Martínez ante una «pérdida de confianza» en su compañero, tras unas declaraciones de éste en las que acusaba al Ayuntamiento de «no ser transparente en materia de Urbanismo».

En la asamblea que la Agrupación Socialista de Villamediana mantuvo tras quedar el concejal apartado de sus funciones, el grupo acordó no echarle «mientras acate lo que el partido decida en relación a los temas municipales», precisamente lo que anoche incumplió en la sesión plenaria en la que se debatía la medida más importante para cualquier ayuntamiento, los presupuestos.

Juan Pedro Martínez inició su intervención, en la que expuso los motivos por los que al término votaría en contra de estas cuentas, comentando a los grupos de la oposición (PP y PR+) que «algunos tenéis mucha suerte de poder plasmar vuestras propuestas en un documento». «Yo lo recibí hecho y, si tienes alguna duda, me la cuentas», prosiguió. Aseguró que ese proceder de su formación, que personalizó en la alcaldesa, supone «un desprecio como una casa de grande». «Llevo once años como edil y estoy aquí para hacer lo mejor para Villamediana», sostuvo antes de mostrar su disconformidad con las cuentas que llevaba a pleno el equipo de gobierno del que participa su formación por incrementar de forma «desmesurada» la partida para festejos y cultura, aumentar el gasto en comunicaciones y no contemplar partidas específicas para cementerio y arreglo de caminos, entre otras cuestiones.

Una semana de tiempo

La primera edil le rebatió señalando que le había enviado el proyecto de presupuestos para el 2018 el pasado 31 de enero. «Le puse que si tenía alguna duda, que me comentara y ha tenido ocho días para hablar y ha debido decidir que el día era hoy (por ayer)», indicó Ana Belén Martínez.

El voto en contra del concejal socialista se sumó a los del PP y el PR+ para tumbar el proyecto de cuentas para este año y abre una importante crisis en el Grupo Socialista. Los populares y el regionalista se opusieron a los presupuestos al considerar que el tripartito no había mostrado interés en consensuar el documento ni en incorporar las propuestas que sendas formaciones le habían remitido.

El plante de Juan Pedro Martínez a su grupo se produce a escasas horas de que esta mañana el Ayuntamiento de Villamediana celebre otro pleno, esta vez extraordinario, en el que acuerde imponerle una multa de 93.000 euros al edil socialista por el expediente sancionador que tiene abierto al haber ejecutado unas obras de consolidación en su calado tradicional sin la preceptiva licencia. Así, lo sucedido ayer responde a juicio de la alcaldesa a «una venganza por lo que va a ocurrir mañana (por hoy)». Ana Belén Martínez indicó al respecto que «la legalidad es la legalidad y yo no puedo ir en contra de un informe técnico».