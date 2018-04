La ex directora de Urbanismo dice que no participó en el Plan de Villamediana La Comisión de Villamediana, en una sesión anterior / L.R. Ortigosa afirma que se ausentó por un «posible conflicto de intereses», porque sus padres son de Villamediana LUIS J. RUIZ Logroño Viernes, 6 abril 2018, 11:15

La comisión que investiga la aprobación del Plan General de Villamediana ha celebrado hoy una nueva sesión con la comparecencia de María Antonia Ortigosa, quien fuera directora general de Urbanismo y Vivienda del Gobierno de La Rioja y presidenta de la COTUR en el momento de la aprobación del PGOU de la localidad del Iregua.

Ortigosa, explicó que, pese a ser presidenta de la Cotur, no participó «ni en la votación ni deliberación de los acuerdos adoptados en el expediente del Plan General de Ordenación Urbana de Villamediana» y justificó su ausencia en un posible conflicto de intereses ya que sus padres son naturales del municipio.

Además, antes de dar respuesta a las preguntas de los grupos parlamentarios, recalcó que «el Plan General de ordenación urbana se tramitó de acuerdo al procedimiento legal con todos los dictámenes preceptivos y favorables».

Desde el Grupo Podemos, la diputada Natalia Rodríguez, centró su intervención en las dudas que genera la participación de Esteban Pardo Calderón, contratista municipal en Villamediana, en la tramitación del Plan General de Villamediana en calidad de supervisor «cuando se estaba llevando contratos por más de 6 millones de euros». «No puedo contestar a esa pregunta», fue la respuesta, reiterada, de Ortigosa que sólo abandono cuando fue cuestionada por el conocimiento en la dirección general de Urbanismo de irregularidades. «Se nos pidió que interviniésemos en materia de disciplina y se pidió al Ayuntamiento un informe sobre si estaba actuando o no. Se nos contestó que sí que se estaban tramitando un expediente y entendimos que no teníamos competencia para subrogarnos».

Sobre esa situación versó buena parte de la intervención de Francisco Ocón (PSOE), que hizo un repaso cronológico de los hechos para recordar que Esteban Pardo Calderón emitió un informe sobre la construcción del expresidente regional, Pedro Sanz, en el que indicaba que se habían cometido tres irregularidades, dos de ellas de carácter grave y que el entonces alcalde omitió dicho informe a la dirección general. Ocón preguntó a Ortigosa si conocía ese informe del arquitecto municipal, si bien esta se remitió a los documentos que constan en el expediente.

Desde el PP, Esther Agustín tomó la palabra para criticar la actitud del resto de grupos parlamentarios, salvo de Cs, a la hora de plantear preguntas que Ortigosa no puede responder, y acusó al PSOE de no haber recurrido la aprobación del Plan General de Villamediana en tiempo cuando ya conocía que existían irregularidades. Además hizo hincapié en que «el Plan General no indica nombres concretos de personas sino que es un instrumento urbanístico y sugerir que el señor Sanz uso su influencia política… Si cree que fue así acuda a la jurisdicción que considere oportuno», espetó a Ocón. El Plan General «es un acto definitivo, que no está recurrido y es legal», sentenció.