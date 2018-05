Cuarenta y nueve doncellas de blanco Misa de campaña celebrada ayer en la Fiesta de las doncellas de Sorzano, una de las tradiciones más antiguas y singulares de la región. :: sonia tercero Sorzano revivió ayer un rito único y ancestral, que se viene repitiendo cada tercer domingo de mayo ÁFRICA AZCONA Lunes, 21 mayo 2018, 00:38

Un sol radiante realzó ayer la Fiesta de las doncellas, de por sí una de las romerías más bellas de La Rioja, y también una de las más antiguas y singulares que se pueden admirar en nuestra región. Hasta 49 jóvenes ataviadas con sus galas de novia, portando enormes ramos de acebo cuajados de blancas flores confeccionadas en papel (veinte por ramo), ascendieron como marca la tradición desde la parroquia de San Martín a la ermita de la Virgen del Roble, donde se ofició una misa de campaña. Parece probable que la tradición fuera practicada desde la época de los celtíberos y esté relacionada con el culto a la fertilidad, según reza un mural explicativo situado junto al lugar de la celebración.

Sea como fuere, lo cierto es que ha pervivido a través de la historia y, generación tras generación. «La familias siempre hemos transmitido esa ilusión a nuestras hijas». El mayordomo se sentía especialmente orgulloso porque este año su hija Lara cumplía por primera vez con la tradición. «Ha subido con otras diez amigas de Jesuitas...». Valeria, de 17 años y vecina de Sorzano desde hace 6; Claudia, de 14 y de Alberite y Lola, de 11 y de Logroño, también acompañaron por primera vez a la Virgen de Hermedaña. «Siento mucha emoción», señalaba la última, vestida con un traje cedido por el Ayuntamiento, «porque el de la Comunión ya no me cabe», relataba. También Adriana Romero, de Alberite, desfilaba por primera vez y lo hacía para satisfacción de su madre, Gloria, que tuvo siempre el sueño de participar, sin llegar a hacerlo nunca. A sus 60 años, Marisa Flaño revivía una tradición en la que ella participó con tan solo 14. «La emoción que se siente ya no se olvida. En mi época vestíamos túnicas blancas, luego llegaron los vestidos de novia. En los años 70 llegamos a ser 100, el párroco se recorría las tiendas de novia para comprar los que no se habían vendido...», recordó.