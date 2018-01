Un contenedor amarillo para Ledesma Miércoles, 17 enero 2018, 00:42

«Al no traerlo los Reyes Magos, se lo pido al departamento que corresponda del Gobierno de La Rioja», inicia esta solicitud en forma de Guindilla un lector. «En Ledesma de la Cogolla falta un contenedor de residuos amarillo para depositar plásticos y afines. No se pueden hacer campañas para el reciclaje y luego no poner los medios para ello», termina.