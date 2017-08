El Consistorio de Lardero presiona a los promotores del T-1 para recibir el sector El Ayuntamiento emprende la vía legal para forzar al órgano de propietarios urbanísticos a que termine la urbanización del área P. H. Miércoles, 2 agosto 2017, 23:42

El Ayuntamiento de Lardero está presionando por la «vía legal» a la Junta de Compensación del sector conocido hasta ahora como T-1 para tratar de lograr su recepción lo antes posible, según anunció en el turno de preguntas del pleno de ayer el alcalde del municipio, Juan Antonio Elguea.

Elguea señaló que han recurrido a este cauce para «recordar» a los miembros de este órgano «sus responsabilidades y obligaciones», ya que una década después de que comenzara a habitarse este área aún no han ejecutado diversas obras de urbanización y deben acometer otras de reposición y mantenimiento de servicios. «El Ayuntamiento está impulsando la vía legal para que la Junta se reúna, porque no lo hace; para que actualice la composición de sus miembros y resuelva los pagos entre ellos por las actuaciones realizadas y negocie con el Consistorio para llevar a cabo las obras de urbanización que tiene pendientes», indicó el primer edil, quien admitió que desde hace más de un año no han conseguido reunirse con la Junta. «Recepcionar el T-1 es ahora el principal objetivo del Ayuntamiento», remarcó el regidor.

Por otro lado, en la sesión de ayer (en la que no estuvo presente el edil del PR+) quedó rechazada una moción del PSOE que instaba a que el Consistorio supliera el horario completo de la trabajadora que atiende las solicitudes de citas en el consultorio médico, cuando ésta está de vacaciones. PSOE, IU y UPyD votaron a favor, pero el PP hizo valer el voto de calidad del alcalde para tumbar esta propuesta porque «no es obligación del Consistorio prestar este servicio, como sí que lo es el mantenimiento del edificio». Elguea avanzó que tratará este asunto en una próxima reunión con la consejera de Salud, María Martín.

Además, se aprobaron por unanimidad los festivos locales para el 2018 que serán el 15 de mayo (San Isidro) y el 29 de junio (San Pedro).