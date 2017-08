Los concejales del PP en Casalarreina no asisten al pleno al entender que «la urgencia no está justificada»

El PP de La Rioja emitió ayer un comunicado mediante el que informó de que sus concejales en Casalarreina no asistirían a un pleno extraordinario del Ayuntamiento «cuya urgencia no está justificada». «La aprobación provisional de una modificación puntual del Plan General no justifica la urgencia de la convocatoria», declaraba el PP, y añadió que rechaza «las formas del alcalde socialista y le insta a actuar con mayor responsabilidad y transparencia».

Consultado por este periódico, Félix Caperos, alcalde de Casalarreina, justificó la urgencia por las inminentes vacaciones de la secretaria municipal. El propietario de un hotel de la localidad solicitó permiso de ampliación y este se podía resolver esta semana o en el pleno ordinario de septiembre. «Nos gusta ayudar a la gente y no queremos perjudicar a ningún vecino. El PP busca excusas para no asistir a los plenos y no trabajar», afirma Caperos.