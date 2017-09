Los recelos de la gestión municipal Estrella Santana, alcaldesa de Cervera del Río Alhama. :: / Sanda Sáinz Santana habla de facturas 'dudosas' de la anterior legislatura y Sanz reprocha la pérdida de subvenciones en la actual SANDA SÁINZ Cervera Jueves, 14 septiembre 2017, 09:30

A solicitud del grupo municipal del PP, la alcaldesa de Cervera, Estrella Santana, presentó en el pleno del lunes, por escrito, el extracto de las obligaciones pendientes de pago de los años 2012, 2013, 2014 y 2015 abonadas a partir del 15 de junio de 2015.

Explicó que se han pagado hasta la fecha 775.184,68 euros de dos créditos de Bankia, el plan de pago a proveedores y la depuradora del balneario. Respecto a facturas pendientes anteriores a esta legislatura, se han sufragado 815.743,11 euros.

Santana informó, además, de cuatro deudas que calificó como 'dudosas'. Entre ellas un proyecto del arquitecto municipal del 16 de agosto del 2012 de la nueva guardería infantil, con un coste de 43.384,13 euros. Supera el máximo del contrato menor de servicios (18.000 euros) pero no se hizo licitación. «La tramitación no fue correcta y para poder pagarla habrá que hacer un expediente de reconocimiento extrajudicial de deuda y llevarlo al pleno», indicó Santana.

Habló de otro importe correspondiente al polideportivo de Rincón de Olivedo de 38.720 euros. En este caso la alcaldesa dijo que no hay licitación ni factura. «Es un trabajo que está hecho pero al no tener una tramitación adecuada el Ayuntamiento no puede reconocerlo», expuso la regidora, que citó otra factura de más de 21.000 euros de una auditoría energética que se rechazó así como otra de asesoramiento técnico y paisajístico del balneario por 5.400 euros de 2014 no reclamada.

El anterior alcalde, José Luis Sanz, aseguró que en su momento desde la Secretaría deberían haber informado sobre la forma de realizar la tramitación. Asimismo, recordó que el proyecto del polideportivo de Rincón de Olivedo tenía una subvención de 900.000 euros de la Comunidad Autónoma pero el actual equipo de Gobierno lo rechazó en un pleno. Santana le replicó que no existe expediente o documento alguno de esta subvención.

Respecto a la reducción de deuda Sanz dijo que se ha hecho con los ingresos del Ayuntamiento, independientemente de quien esté al frente. «Ustedes no han aumentado los ingresos y gracias al parque eólico que hicimos nosotros entran 100.000 euros al municipio», aseguró José Luis Sanz, quien recordó que «en el balneario se han invertido casi diez millones de euros entre las diferentes administraciones».

Santana contestó que «en ningún pleno se ha hablado de que este Ayuntamiento haya traído dinero sino de la situación tan mala que había cuando entramos» (más de 5 millones de deuda). «Nuestra prioridad es pagar la deuda porque a todo el mundo le gusta quedar bien y hacer obras para que le voten; lo difícil es tomar decisiones no tan populares».