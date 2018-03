El humorista Chapu, un tributo a The Beatles y el mago Óliver, en Cervera

El próximo viernes 30 de marzo, a las 23.00 horas, tendrá lugar una actuación de humor a cargo del monologuista Chapu, en el bar +Pop8 de Cervera del Río Alhama. Está organizada por la Asociación Cerverana y la entrada es libre.

Dentro de los actos del fin de semana también destaca el concierto del grupo The Nowhere Plan (tributo a The Beatles) a las 00.30 horas, en el bar +Pop8. Será el sábado 31 de marzo, con entrada libre.

El domingo 1 de abril, a las 18.00 horas, habrá una cita con la magia a cargo del mago Óliver, en el salón de actos municipal. Las entradas cuestan 3 euros y se pondrán a la venta el mismo día en taquilla. El espectáculo 'Valores mágicos' está dirigido a toda la familia y cuenta con la organización del Ayuntamiento de la localidad y la empresa Gestión y Eventos Lázaro.