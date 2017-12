Cervera recupera el fijo y el móvil, pero sigue sin Internet Cartel de la farmacia de Cervera en el que se avisa a los pacientes para que pidan la receta en papel. :: / Sanda Sáinz El incendio del almacén de frutas en Alfaro ha inutilizado la red de fibra óptica que atraviesa por el lugar y ha afectado a casi 25.000 vecinos de La Rioja y a Navarra SANDA SÁINZ Cervera Miércoles, 20 diciembre 2017, 12:43

En Cervera del Río Alhama, sus pedanías y otros pueblos de la comarca como Aguilar del Río Alhama, Cornago e Igea han estado sin Internet ni el teléfono fijo ni móviles de la red Movistar desde la noche del pasado domingo 17 de diciembre. Alrededor de las 12 de la mañan ade este miércoles se han recuperado las conexiones telefónicas, pero siguen sin Internet.

El incendio que ese día arrasó un almacén de frutas de Alfaro, ubicado en la carretera a Corella (Navarra), que se inició a las 23.30 horas y duró hasta el día siguiente, provocó además daños en las infraestructuras de comunicación de Telefónica. La grave avería afecta a unos 5.000 riojanos de la comarca del Alhama Linares y a más de 17.000 navarros de Cintruénigo, Corella y Fitero, localidades de la ribera.

Este diario se puso anoche en contacto con responsables de Telefónica que aseguraron que los técnicos están trabajando desde el primer momento. Ayer mismo los operarios se encontraron con el inconveniente de no poder acceder al lugar del incendio por seguridad. La nave está totalmente calcinada y por allí pasa la red de fibra óptica que da servicio a la zona afectada.

Los centros de salud y los consultorios médicos están sin acceso al sistema de citas ni a los historiales de los pacientes

La alcaldesa del Ayuntamiento de Cervera del Río Alhama, Estrella Santana, comentó a este diario que la avería podría tardar varios días en repararse. Y el alcalde de Aguilar del Río Alhama, Ramón Martínez, lamentaba la situación y expresaba su confianza en la vuelta a la normalidad lo antes posible. En la comarca cerverana el único municipio que se salva de este estado de incomunicación es Grávalos ya que recibe las señalas a través de Yerga, según explicaba ayer el alcalde Jorge Abad.

Entre los problemas creados por la avería de Telefónica en los consistorios está el no poder certificar determinados trámites o efectuar solicitudes que tienen fecha límite y que se cumplen en estos días. Otro servicio que se ha visto afectado directamente es el sanitario. Con el fallo de las redes de telefonía, los centros de salud y consultorios no disponen de líneas ni conexión por lo que no estaban operativos para concretar las citas de las consultas. Los médicos atienden a los pacientes pero no tienen acceso a sus historiales y tampoco les podían facilitar las recetas electrónicas. El funcionamiento de urgencias también se vio mermado.