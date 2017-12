Cervera supera el caos telefónico Oficina de atención al ciudadano, sin actividad. :: s.s.j. Sesenta horas después de quedar aislada, la comarca del Alhama-Linares recuperó ayer los servicios telefónico y de Internet SANDA SAINZ Jueves, 21 diciembre 2017, 17:03

Poco antes de las doce de la mañana de ayer, después de dos días y medio de interrupción, comenzó a restablecerse el servicio de telefonía móvil, la línea fija e Internet en la zona de La Rioja y Navarra afectada por la avería en la infraestructura de Telefónica. Como ya explicamos ayer, la linea de comunicación se vio interrumpida por el incendio iniciado el domingo por la noche que destruyó la nave de una empresa de frutas de Alfaro.

Cervera del Río Alhama, Aguilar del Río Alhama, Cabretón, Cornago, Igea, Inestrillas, Navajún, Rincón de Olivedo, Valdegutur, Valdemadera, Valdeperillo, Valverde, Ventas del Baño de La Rioja y las localidades navarras de Cintruénigo, Corella y Fitero sufrieron las consecuencias, el caso de la falta de este servicio de telecomunicaciones.

Los operarios de Telefónica han trabajado intensamente en las inmediaciones de la zona del incendio, punto que atraviesa la canalización de la fibra óptica de la compañía. Pero el calor y peligro que persistía en la nave quemada impidieron hasta ayer el acceso de personas. Así lo habían hecho saber el martes los bomberos, que advierten de la inseguridad actual del lugar.

Los técnicos lograron ayer acceder hasta la parte más dañada de la infraestructura telefónica y avanzar en unas reparaciones que se prolongaron durante todo el día. La linea de fibra óptica se logró recuperar poco después de las cinco de la tarde. A partir de entonces se recuperó totalmente Internet, las líneas de teléfono fijo y otros servicios de Movistar como la televisión.

Entretanto, y según informa , un retén de bomberos continuó ayer las labores de vigilancia y enfriamiento entre los escombros, además de ir acabando con los pequeños focos que se consumen en su interior. La carretera LR-287 hacia Corella continuó cerrada al tráfico para evitar peligros por el humo.

La recuperación de las redes no fue general por la mañana ya que en el caso de Internet y de la telefonía fija funcionaba el sistema ADSL pero no las líneas conectadas por fibra óptica. En el Ayuntamiento de Cervera del Río Alhama, por ejemplo, las oficinas municipales no disponían de Internet ni de teléfono fijo pero sí estaban operativas las líneas de comunicación de asuntos sociales en el mismo edificio.

En las oficinas del Ayuntamiento, todos los trámites necesitan actualmente Internet para efectuar los registros de entrada y salida, un servicio que ha estado no operativo durante tres días y que previsiblemente hoy estará restablecido. Teniendo en cuenta, además, que estas son malas fechas con días festivos venideros por Navidad y fin de año. Algo que se añade a cuestiones como el fin de plazos a la hora de cerrar determinadas solicitudes.

Ayer se conocían diferentes situaciones que han afectado a los ciudadanos, anécdotas desde la distancia pero que suponen un inconveniente para los que las sufrieron. Entre ellas las ocurridas a algunos vecinos a la hora de pagar en un supermercado con una tarjeta bancaria. Al no funcionar las conexiones tuvieron que dejar en el establecimiento toda la compra que habían hecho. Las agencias de reparto de paquetería, por otro lado, llegaban a la localidad sin posibilidad de contactar con los clientes para realizar las entregas.

El centro de salud y servicio de urgencias de Cervera del Río Alhama sufrió de primera mano la situación de impotencia al no poder hacer nada para solucionar la falta de comunicación hasta ayer a las 11.50 horas. Ni siquiera podía recibir los avisos de emergencias del 112. Esta fue una de las principales preocupaciones por parte de sus empleados por lo que decidieron facilitar un teléfono personal de un conductor de ambulancia, de la compañía Yoigo, para estar localizados.

De madrugada falleció un anciano de la residencia de Cervera y desde el 112 tuvieron que llamar a dicho teléfono. El propietario entonces acudió a urgencias para avisar al médico de guardia y que este se trasladase a certificar el fallecimiento.

Ricardo Berdónces Amillo 'Richard' es un trabajador de la brigada de obras y servicios del Ayuntamiento de Cervera del Río Alhama. Su teléfono móvil es de la operadora Orange y fue uno de los pocos que estuvo operativo estos días. «No paraba de sonar», comentaba ayer, «me llamaban para todo porque no había otra manera de contactar con nadie del Ayuntamiento de Cervera».

Ayer por la tarde, el concejal del PSOE Alfredo Izquierdo informaba sobre la posibilidad de que el Consistorio cerverano se añadiese a una reclamación conjunta promovida por el Ayuntamiento de Corella ante Telefónica y su filial Movistar. Los alcaldes de Corella, Cintruénigo y Fitero mantuvieron ayer una reunión para tratar el asunto.