Cenicero prepara su bandera Detrás mismo de la escultura de Dalmati y Narvaiza se ha colocado el pie para el mástil. :: F. D. La enseña nacional medirá 24 metros cuadrados y estará instalada en un mástil de 14,5 metros F. DOMÍNGUEZ Viernes, 29 septiembre 2017, 09:14

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Cenicero ha tomado la determinación de colocar una gran bandera de España en el centro de la ciudad, justo al lado del monumento a la vendimia, un bajorrelieve sobre monolito obra de los escultores Dalmati y Narvaiza, y que está ubicado en el acceso principal a la plaza de España.

Según indicaba ayer el alcalde cenicerense, Pedro María Frías, «vivimos momentos difíciles, se están perdiendo tradiciones, y hay que despertar un poco a la gente joven con el valor que tienen todos los emblemas a nivel nacional y de cualquier tipo. Yo creo que la bandera nacional está en estos momentos denostada y creo que merece estar en el mejor sitio de la localidad».

La enseña, que estará sobre un mástil de 14,5 metros de altura, tendrá unas dimensiones de 6 por 4 metros y junto a la misma «se pondrá un atril donde figurará la historia de la bandera española». Por el momento, se ha instalado lo que deberá ser la base del mástil y el izado tendrá lugar, según indicó Frías, «el próximo 12 de octubre, coincidiendo con la fiesta de la Hispanidad y la Virgen del Pilar, por lo que tenemos previsto que se ice una vez terminada la misa que se celebra cada año en honor a la virgen y por la fiesta de la Guardia Civil. Seguramente, haremos ahí el acto que todos los años se hace de reconocimiento y homenaje a la labor de la Guardia Civil».

El alcalde señaló que como es una decisión «que puede tomar el equipo de gobierno, sin más, que no se tiene que llevar a pleno, no se le ha comunicado oficialmente a la oposición». Eso sí, «se les invitará por si quieren acudir al acto de izado». Una vez la bandera esté ondeando en su mástil, ya no se arriará, «se quedará ahí, como ocurre en otras localidades españolas», subrayó.

Para Frías, la colocación de la bandera está encuadrada en «la recuperación de una serie de valores que se están perdiendo, no sólo con relación a la enseña, sino también valores de respeto a los profesores, respeto a muchas cosas que se están perdiendo y ésta es una forma de empezar».