¿A vender Calahorra o a venderse a usted mismo?

Tenía que salir y salió. El tema del viaje a Bruselas sobrevoló el salón de Plenos en varias ocasiones. El primero en nombrarlo fue Jesús María García que le espetó a Rubén Jiménez de Cs: «Usted no es del equipo de gobierno porque no sale en la foto de la escalera de la Embajada de Bruselas» para continuar refiriendose a Rosa Ortega -(única del PP que no fue al viaje)- «usted parece que tampoco». El tema continuó al final del Pleno. García le preguntó a Eguizábal: «¿Usted fue a vender Calahorra o a venderse usted mismo?. Me da igual donde vaya si lo hace en su tiempo libre y con su dinero».

El alcalde tomó la palabra para atestiguar la buena imagen que se ha dado en el país europeo de Calahorra durante ese viaje.