El STAR denuncia el «deplorable estado» de los Juzgados calagurritanos El sindicato asegura que las goteras en las instalaciones hacen «peligrar» la integridad física del personal I. Á. Jueves, 12 abril 2018, 01:05

calahorra. El STAR (Sindicato de Trabajadores de la Administración Riojana) denunció ayer, por medio de un comunicado, «el deplorable estado» en el que se encuentran las instalaciones de los Juzgados de Calahorra como consecuencia de los «gravísimos problemas que están ocasionando las goteras en estos días». Una situación que, según la organización sindical, se lleva denunciando desde «agosto del 2017» y que incluso está haciendo «peligrar la integridad física del personal que desempeña su trabajo en dichas instalaciones».

De hecho, el sindicato asegura que el agua «ha afectado al ordenador, fotocopiadora, mesa, silla, suelo y al techo del despacho de la letrada del Juzgado Número 1», obligando a esta profesional a «abandonar el mismo debido a que el techo tiene riesgo de desplomarse y que la humedad puede provocar cortocircuitos».

Por otro lado, señalan que el archivo «se ha vuelto a inundar, dejando el espacio inservible» y que la sección civil «ha sufrido desperfectos, teniendo que desplazar el escáner y mobiliario para evitar males mayores».

En el caso de las dependencias del archivo, se hace necesario «colocar y vaciar continuamente cubos de agua», se denuncia en la nota de prensa.

«En menor medida» -precisa el sindicato en el comunicado- están afectadas otras instalaciones como la sala de vistas, decanato y despachos de procuradores y abogados, que «de no poner remedio llevaría a un retraso o suspensión de los señalamientos con el consiguiente perjuicio de los afectados».

El STAR exige, por tanto, la «inmediata reparación de todos los desperfectos», así como «la adopción de medidas urgentes para que el personal pueda desarrollar su trabajo con absoluta seguridad y no se vean perjudicados los ciudadanos que demandan los servicios de la Administración de Justicia de La Rioja».

Posible paralización de la actividad

No obstante, el sindicato advierte que, «si las medidas no son suficientes», no descarta «la posible paralización de la actividad de acuerdo con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales».