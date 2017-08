Sonido, color y luz en el Raso Rihanna. Fue el grupo ganador de la segunda categoría de edades entre los 11 y los 15. Dieciséis grupos participaron en un concurso que ha cumplido su XXI edición y que sigue llenando la plaza del Raso M. FÉLEZ Domingo, 20 agosto 2017, 23:40

Un año más, y ya van 21, el Play Back de la Riojana volvió a ser el acto previo a fiestas más multitudinario. Parecía en un principio que no, pero la plaza del Raso comenzó a llenarse de público hasta no caber un alfiler. Dieciséis grupos participaron en el concurso que contó con tres categorías.

Lo más nuevo del verano, pero también grandes éxitos de todas las épocas pudieron escucharse en un escenario que se llenó de luz, color y coreografías ejecutadas al milímetro.

En la primera categoría (hasta 10 años) el grupo ganador fue el que interpretó a Sweet California con la canción 'Good loving' compuesto por Nerea Damico, Nadya Bustamante y Nicol Murillo.

El premio de la segunda categoría (de 11 a 15 años) fue para Rihanna con la canción 'Where have you been'. El grupo estaba compuesto por Alba Clavo, Naiara Toledo, Lucía Díaz, Oihane Arana, Sara Díaz, Alba Díez, Irene Lorente, Sergio Lorente, Paula Abad, Daniel Barco y Celia Conde. 150 euros y trofeo.

El premio a la tercera categoría (a partir de 16 años) fue para Mika con 'Talk about you' del grupo de Carla Medel, Beatriz Allo, Raquel Ciaurriz, Paula Adán, Rafa Fresno, Alba Jiménez y Paula Toledo.