El robo de material eléctrico deja El Recuenco «inservible» aún sin estrenar
Las rejillas de las casetas transformadoras fueron arrancadas para acceder a su interior y robar el material eléctrico.
ISABEL ÁLVAREZ
Viernes, 4 mayo 2018, 00:05

Nadie hasta el miércoles, al menos en Calahorra, se había dado cuenta de ello. El robo de abundante material eléctrico en el polígono del Recuenco de Calahorra, así como los importantes destrozos ocasionados, han dejado a este parque empresarial, todavía sin estrenar, «inservible». El Grupo Municipal Socialista, a través de su portavoz, Elisa Garrido, y del concejal Antonio León, dieron ayer la alarma después de haber puesto en conocimiento de la Guardia Civil de Calahorra estos hechos.

Según señalaron en una rueda de prensa ambos concejales, el valor del material robado, principalmente transformadores, cableado y mobiliario urbano, podría ascender a «varios cientos de miles de euros». En concreto, afirmaron que de las más de 30 casetas transformadoras que existen en el polígono cerca de la mitad han sido forzadas. También, indicaron que «los transformadores eléctricos y buena parte del material han sido sustraídos», además de que las arquetas "están reventadas y se ha sustraído el cable».

La portavoz del PSOE, Elisa Garrido, apuntó a la «falta de vigilancia» en el polígono como uno de los factores que ha podido desencadenar el robo. Es por ello que anunció que su grupo pedirá «responsabilidades» al Gobierno de España por lo sucedido, puesto que el parque empresarial, construido por Sepes en el 2011, disponía hasta ahora de un servicio de vigilancia. «Para cuando tengamos el enlace de acceso, igual lo que ya no tenemos es el polígono industrial», sentenció la portavoz socialista, que cargó contra el Gobierno nacional por su «total y absoluta irresponsabilidad» con este polígono, que, a pesar de llevar siete años construido, no es posible utilizarlo por carecer de accesos.«Ahora mismo un empresario no se puede instalar», porque «es imposible poder dar tensión», añadió León en relación al alcance de los destrozos.

Por su parte, desde Sepes se aseguró ayer a este periódico que el robo en el polígono se produjo en un momento en el que estaba contratada la vigilancia y que los hechos fueron entonces denunciados. De otro lado, la entidad pública explica que el pliego del contrato de vigilancia que se licitó al finalizar el anterior quedó «desierto», por lo que debe sacarse a contratación de nuevo.