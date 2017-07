El PSOE pide que se explique la compra de 200 libros al exedil José Ibáñez MARÍA FÉLEZ Calahorra Domingo, 30 julio 2017, 11:52

El grupo municipal socialista de Calahorra va a solicitar en el próximo Pleno del mes de julio la comparecencia en el siguiente de los ediles de Cultura, Mónica Arceiz, y de Festejos, Óscar Eguizábal, para que expliquen la compra de 200 libros, por un importe de 3.000 euros, al exconcejal del Partido Popular, José Ibáñez. «A este gasto injustificable se ha de sumar la tasa por utilización del teatro de 500 euros que no se le cobró a Ibáñez y los gastos de envío de esos libros», explicó Elisa Garrido, portavoz socialista. «Se trata de una decisión de difícil justificación que no tiene ningún precedente y que supone un evidente trato de favor y un abuso por parte del equipo de gobierno», explicó dando ejemplos de algunos libros de la historia de la ciudad de los que no se ha comprado un solo ejemplar.

Además, el PSOE lleva al Pleno dos iniciativas. Por un lado, la disposición de un espacio habilitado para depositar las sillas de bebés en la Escuela Infantil Municipal, y por otro, la creación de una zona para aparcar en la calle Numancia.