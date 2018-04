El Pleno aprueba una prórroga de seis meses para continuar con el contrato de la 'zona azul' La medida evita que Calahorra se quede sin este servicio, después de que el nuevo pliego quedase desierto I. ÁLVAREZ Martes, 1 mayo 2018, 00:34

El Pleno de Calahorra aprobó anoche una prórroga forzosa del contrato de explotación del estacionamiento regulado de vehículos en superficie ( 'zonal azul'), evitando de esta manera que el servicio quede suspendido hasta la adjudicación de un nuevo pliego. Todos los partidos políticos votaron a favor de prolongar el contrato durante seis meses más con la actual empresa gestora, 'Estacionamientos y Servicios S.A.', después de que el nuevo pliego de adjudicación del servicio quedase desierto.

El contrato con 'Estacionamiento y Servicios' finalizaba precisamente ayer 30 de abril. Según manifestaron hace unos días los trabajadores de la empresa (ayer presentes en el pleno), al haber quedado desierto el nuevo pliego se ponía en riesgo su situación laboral, así como la continuidad del servicio. El nuevo pliego quedó desierto porque los dos licitadores que presentaron ofertas, la empresa actual y Dornier S.A., no cumplían con uno de los requisitos. En concreto, la cláusula que obliga a tener un controlador por cada 150 plazas de aparcamiento.

Tanto el equipo de Gobierno como los grupos de la oposición, principalmente IU y el PSOE, se responsabilizaron mutuamente de haber llegado a esta situación. «El alcalde hizo una resolución de Alcaldía para que no se prorrogase y no se había hablado con ningún grupo», criticó el portavoz de IU, Óscar Moreno, en relación a la decisión adoptada por el Ejecutivo local de no prorrogar el actual contrato un año más durante cinco años, como estaba contemplado en el actual contrato.

Eguizábal: «El equipo de Gobierno seguirá trabajando en una nueva licitación»

Por su parte, la portavoz del PSOE, Elisa Garrido, le reprochó al regidor haber determinado no tramitar la prórroga por un decreto con la finalizada de «coartar la competencia del pleno en este contrato».

«El alcalde no ha querido coartar a nadie», se defendió Luis Martínez-Portillo, quien afirmó que «si no se prorrogó fue porque no se vio voluntad política por parte de nadie». El edil de Contratación, Óscar Eguizábal, apuntó que el «equipo de Gobierno seguirá trabajando en nueva licitación y un nuevo pliego».

Plan Municipal de la Infancia y la Adolescencia

De otro lado, el pleno aprobó por unanimidad el Plan Municipal de la Infancia y la Adolescencia, que se trasladará a UNICEF para que declare a Calahorra 'Ciudad Amiga de la Infancia'. Todos los partidos coincidieron en destacar el "consenso" con el que se ha realizado.