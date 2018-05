El Pleno acuerda preservar con una ordenanza el cementerio de La Planilla El PSOE logró el apoyo de la mayoría de la corporación, a excepción del PP, para regular la situación del camposanto I. ÁLVAREZ Martes, 29 mayo 2018, 00:26

El aparcamiento en el casco antiguo de Calahorra fue uno de los temas principales que se abordaron en el pleno de anoche, a raíz de una moción presentada por el PSOE en la que proponía habilitar casi una treintena de plazas de estacionamiento en la manzana en la que se encuentra el colegio Ángel Oliván y el conservatorio de música.

La propuesta socialista, rechazada con los votos en contra del PP y de Cs, contemplaba habilitar 16 nuevas plazas frente al conservatorio, en la explanada en la que actualmente se prohibe aparcar, así como otras 12 en una franja de terreno adyacente al camino del Carretil.

Además, proponía habilitar dos aparcamientos para bicicletas delante del Conservatorio y tres más en el acceso al colegio Ángel Oliván. En total, 28 nuevos que espacios para aparcar en el casco antiguo que vendrían a dar respuesta a una demanda de «los vecinos de la zona, que han manifestado la necesidad de dotar más plazas de aparcamiento en este ámbito», señaló el concejal del PSOE, Jesús Mª García.

El edil socialista abundó sobre todo en la situación del terreno frente al conservatorio, ya que a pesar de que el estacionamiento en este lugar está prohibido es habitual ver vehículos aparcados. Es por ello que pidió cambiar «esa situación anárquica de aparcamiento por otra mejor regulada».

García sólo logró los apoyos de IU y el PR+ para sacar adelante su propuesta, que acabó siendo rechazada por los votos contrarios del PP y Cs. Ambos partidos coincidieron en argumentar que la creación de nuevas plazas en este entorno no es necesaria al existir «un parking más a un minuto andando»- dijo Rubén Jiménez de Cs- debajo de la calle Carretil. Sin embargo, el socialista Jesús Mª García aseguró que éste habitualmente «está lleno».

Si bien esta moción del PSOE no recabó los suficientes apoyos no ocurrió lo mismo con otra propuesta socialista para redactar una ordenanza del cementerio de La Planilla, una vez que éste ya no acoge enterramientos. «Las concesiones no se han actualizado desde el 2016» y «ni siquiera el Ayuntamiento tiene noción de qué sepulturas continúan bajo la responsabilidad de personas concesionarias y cuáles han pasado a ser responsabilidad municipal», explicó la portavoz del PSOE, Elisa Garrido. Esta situación provoca que a ciudadanos que necesiten reparar nichos o panteones «no se les concedan licencias, porque están fuera de ordenación», añadió Garrido. Algo que el PSOE urgió a solucionar para conservar el cementerio, teniendo en cuenta que en el nuevo plan general contemplará su protección. El PP por su parte votó en contra.