Nueve casas de la calle Portillo de la Plaza serán desalojadas por obras en la red de agua Trabajos de pilotaje en la plaza de la Verdura del casco antiguo de Calahorra. :: i. álvarez La actuación, complementaria al pilotaje de la plaza de la Verdura, obligará a cortar el suministro a las viviendas afectadas ISABEL ÁLVAREZ Calahorra Viernes, 16 febrero 2018, 17:06

La empresa Geotunel S.L., especializada en obras subterráneas, ya ha comenzado a pilotar -cimentación profunda con pilotes- la plaza de la Verdura, con el objetivo de garantizar la estabilidad de este espacio emblemático del casco antiguo de Calahorra. Los trabajos, que comenzaron a finales del pasado mes de enero, pretenden resolver la falta de estabilidad de esta plaza, que se hizo especialmente evidente tras las nieves que registró Calahorra a principios de año. De aquella nevada se produjo un enorme socavón y corrimientos de tierras que obligaron al Ayuntamiento calagurritano a actuar en la zona a través de un procedimiento urgente.

Una vez se termine con el pilotaje de la plaza de la Verdura, la empresa Geotunel continuará con estas obras en el primer tramo de la calle Portillo de la Plaza. Esta actuación se completará con la renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento tanto de esta calle como de la plaza de la Verdura.

LAS OBRAS Trabajos Pilotaje de la plaza de la Verdura y la calle Portillo de la Plaza, y renovación de la red de saneamiento de ambos lugares. Empresa encargada del pilotaje Geotunel. Desalojos Un total de nueve viviendas de la calle Portillo de la Plaza deberán ser desalojadas durante las obras de renovación de la red de saneamiento. Previsiblemente, el desalojo se producirá a finales de abril o primeros de mayo.

Fuentes consultadas en el Ayuntamiento informaron ayer a este periódico que, debido a la sustitución de las tuberías, se ha propuesto a los vecinos de las viviendas afectadas de Portillo de la Plaza el realojo en otros pisos durante el tiempo en el que se extiendan estas obras.

Según la información facilitada por la Administración local, la renovación de la red de aguas conllevará el corte de este servicio así como el del suministro eléctrico, por lo que los vecinos que se pueden ver afectados deberán realojarse en otros pisos hasta que se restablezca el suministro de agua y de la energía eléctrica.

En total son nueve propietarios los que tendrán que desalojar temporalmente sus viviendas. Todos ellos ya han sido informados de ello por parte del departamento municipal de Servicios Sociales, desde donde la semana pasada se citó a los afectados a una reunión para darles cuenta del desarrollo de la obra y del plazo de tiempo con el que contaban para alojarse en otro inmueble durante el corte del suministro de agua y luz.

La concejala de Servicios Sociales, Mª José Torrecilla, explica que se prevé que la renovación de la red de abastecimiento comience «a últimos de abril o a primeros de mayo». Será entonces por estas fechas cuando los inquilinos de las nueve viviendas afectadas tengan que estar ya instalados en otros pisos. «Pero no porque sus casas corran peligro, sino porque no van a tener ni agua ni luz durante un tiempo», precisa Torrecilla. «El problema es que no van a tener agua para ducharse, beber o poner una lavadora», insiste la responsable municipal de Servicios Sociales.

Pago del alquiler por parte del Ayuntamiento

Según la concejala de Servicios Sociales, los vecinos que tienen que ser desalojados tienen sus viviendas tanto en propiedad como en alquiler. En el caso de los propietarios, Torrecilla asegura que el Ayuntamiento «les pagará el alquiler» del piso en el que se acomoden. En cuanto los inquilinos, «si encuentran una vivienda con un alquiler más caro al que están pagando actualmente se les abonará la diferencia», aclara.

Por otra parte, en la junta de gobierno local de esta semana se ha aprobado el contrato menor, por tramitación urgente, para la redacción del proyecto y la dirección facultativa de las obras de la urbanización y reposición de servicios de la plaza de la Verdura y de la calle Portillo de la Plaza.

Estos trabajos se han adjudicado a la empresa Estproingar SLP. por un importe de 21.175 euros, IVA incluido.