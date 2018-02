«En algún momento pararé, pero como no sé cuándo, sigo»

De camino a los 90 cumpleaños, Héctor Alterio sigue teniendo cuerda para rato en los escenarios. El actor argentino (Goya de Honor en 2004) recala esta tarde, a las 20.15 horas, en el teatro Ideal de Calahorra para interpretar un género literario mucho menos conocido en su amplísima trayectoria. Alterio recitará e interpretará poemas de León Felipe en un recital que lleva por título 'Como hace 3.000 años'. El actor estará acompañado por el guitarrista José Luis Merlín. La entrada al espectáculo es gratuita hasta completar el aforo del teatro.

- Estamos más acostumbrados a verle en la pantalla o en los escenarios interpretando a un personaje que interpretando poesía. ¿Cómo surgió 'Como hace 3.000 años', el espectáculo que hoy trae a Calahorra?

- Evidentemente no es lo que yo frecuento, pero cuando un autor me moviliza lo suficiente para poder hacerlo y salir de mi rutina del teatro lo hago. En el caso del poeta León Felipe, del que yo tuve conocimiento cuando era adolescente, siempre me ha maravillado su manera de escribir poemas, sus temores, sus antipatías y simpatías. Junto a un compañero, José Luis Merlín, surgió la posibilidad de hacer un recital con una selección de sus poemas. Al margen de este espectáculo yo sigo haciendo mi trabajo habitual.

- ¿Se identifica con León Felipe y el contenido de sus poemas?

- Me identifico en su rebeldía e incluso, en sus dudas y equivocaciones. Él nunca dejó de tener una creencia, no digamos religiosa, pero sí que puso en duda la existencia de Dios. Entonces, hay muchas cosas que coinciden conmigo y eso me identifica mucho con él.

- El recital que ofrecerá esta tarde no es una lectura de poesía al uso, sino que como actor dramatiza el texto. ¿Qué se va a encontrar el público?

- No, yo no recito. Yo interpreto. Soy actor y ese es mi trabajo. En este caso la esencia de los poemas de León Felipe hace que puedan ser interpretados. León Felipe escribe como dramatizando la situación y eso es lo que me permite a mí interpretar.

- ¿Se siente más cómodo interpretando un papel de cine o de teatro que un poema?

- No. Lo que pasa es que hay responsabilidades que te hacen sentir dueño del trabajo. Yo cuando hago cine o televisión no tengo la posibilidad de ir mejorando al día siguiente una toma porque ya está petrificada. Además, hay mucha gente alrededor a la que hay que atender. Desde el iluminador hasta el director. Ese enjambre de responsabilidades no te permite protagonizar. En cambio, en este recital yo protagonizo mucho porque sólo soy yo y la música. Trabajo con una total libertad. Para mí es un verdadero placer poder trabajar así.

- ¿Ha escrito alguna vez poesía, aunque sea unicamente para la intimidad?

- No, porque no tengo capacidad para ello. Me gusta la poesía de León Felipe por las contradicciones que tiene y porque me permite interpretarla.

- ¿Aparte de este espectáculo, en que otros proyectos está trabajando?

- He terminado una función que se llama 'El padre', de Florian Zeller; un autor francés muy joven y muy talentoso. Acabamos de hacer la primera etapa de esta función con unas 150 representaciones durante dos años, con José Carlos Plaza como director.

- Resulta casi increíble que con 88 siga encima de un escenario.

- En algún momento pararé, pero como no sé cuándo yo sigo. Siento que tengo mi espacio.

- La Seguridad Social estará tan contenta con usted, ¿no?

- Bueno sí, claro. Yo sigo aportando. Pero tampoco creas que la jubilación me proporcionaría un buen pasar. Tengo ganas de continuar y me encuentro bien para poder hacerlo, así que sigo.

- Pocos actores habrá con su trayectoria profesional.¿Se siente afortunado?

- Tengo 70 años de oficio. A los 17 años ya estaba haciendo 'travesuras' de teatro y en este momento tengo 88 años. Dentro de dos más cumpliré 90...