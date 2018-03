La memoria no olvida el coche-bomba de aquel Viernes Santo de Calahorra 01:29 Especialistas recogen pistas sobre el terreno tras la explosión del coche-bomba en Calahorra hace diez años. / ALFREDO IGLESIAS Se cumplen diez años de la explosión de un vehículo colocado por ETA | La identificación del coche por parte de la Guardia Civil impidió que hubera daños personales LA RIOJA Logroño Miércoles, 21 marzo 2018, 19:27

La memoria no es frágil, especialmente cuando los acontecimientos son traumáticos. Calahorra revive, diez años después, el atentado de ETA en la ciudad. Un coche bomba, cargado de explosivos, detonaba un Viernes Santo con toda la virulencia con la que los terroristas lo armaban, pero afortunadamente nadie resultó herido. Nadie. Gracias a la intervención de la Guardia Civil de la localidad y, en particular, a la labor del teniente Zarauza, que revive los acontecimientos de hace diez años.

TVR entrevista al agente una década después y el relato de los acontecimientos todavía tiene el aroma de la goma-2 y, por tiempo que pase, las imágenes capturadas por los vecinos, devuelven a la memora la frialdad de unos asesinos que sólo se han llevado de aquellos actos un juicio y la prisión.

Aspecto de la fachada del bloque más expuesto a la deflagración del coche-bomba. / Justo Rodriguez

"Ahora hay una línea amarilla en la calle que impide aparcar, pero ahce diez años se podía en ambos lados de la avenida", evoca el teniente Zarauza. "Me fijé en que el coche aparcado concordaba con los que usaba ETA para sus coches-bomba. Igualmente me pareció sospechoso que estuviera muy hundido en el eje de carga. Rápidamente nos pusimos manos a la obra todos los agentes de la Guardia Civil, quienes jugándose su propia vida, avisaron por el telefonillo a todos los vecinos de la zona y cortaron la circulación. Les dijimos que no se asomaran a las ventanas y unos veinte minutos después explotó el vehículo. Nadie murió y nadie resultó herido", recuerda aliviado este agente de la Benemérita.

"Sorprendentemente no hubo más que daños materiales y gracias a las pesquisas de la Guardia Civil y a los jueces, los autores fueron detenidos, juzgados y ahora cumplen penas en prisión", recuerda el teniente Zarauza, mientras unas sórdidas imágenes recuerdan la dureza del golpe, uno más, uno de tantos y que tantas memorias se niegan a olvidar o ceder a otros el relato del terror.