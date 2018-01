El inicio de los talleres de inglés de la biblioteca se traslada al día 3 de febrero M. F. CALAHORRA. Domingo, 14 enero 2018, 00:44

Aunque estaba previsto que fuese este fin de semana, la biblioteca municipal 'Pedro Gutiérrez' comienza su nueva programación para el 2018 el próximo 3 de febrero. Se trata de una actividad novedosa; un total de cuatro talleres en inglés gratuitos para niños de seis y siete años. El primero de ellos, será el sábado, 3 de febrero, 'English for funny'. El siguiente se celebrará el sábado, 10 de marzo, bajo el título de 'Our trip to the library'. El sábado, 14 de abril, se impartirá el taller 'Arround the world?' y el sábado, 26 de mayo, se desarrollará el último titulado 'Time to cook!'.

A través de esta actividad los niños mejorarán su inglés repasando contenidos y jugando con el objetivo de ampliar y enriquecer el contacto con este idioma.

Los cuatro talleres tendrán lugar en la sala infantil de la biblioteca municipal de las 11 a las 12 del mediodía y se ofrecen diez plazas para cada uno de los talleres. Es necesario inscribirse en la biblioteca para poder participar en estas actividades.