Una iluminada y la otra, en «penumbra» Jueves, 26 octubre 2017, 00:24

Un ciudadano nos lleva a la calle José María Garrido, a la altura del 7, de Calahorra. Asegura que «esto ocurre en distintas calles». «Está toda la acera de los números impares sin luz porque no hay farolas y está llena de árboles bajos que no dejan que traspase la poca iluminación que llega de las farolas de enfrente. No se ve nada, está en penumbra», termina.