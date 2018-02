'Hombres G' estrenará el cartel musical de las fiestas de verano de Calahorra Óscar Eguizábal dio a conocer el cartel musical para las fiestas de verano. :: i. álvarez. La banda de pop-rock liderada por David Summers actuará en el aparcamiento del Silo el día 25 de agosto con entrada gratuita ISABEL ÁLVAREZ Calahorra Jueves, 1 febrero 2018, 10:32

La banda de David Summers, hito en la historia del pop-rock español, abrirá el cartel musical de las fiestas patronales de Calahorra del mes de agosto. 'Hombres G' recalará en la capital riojabajeña el sábado 25 de agosto para protagonizar la actuación estelar de los festejos de verano por San Emeterio y San Celedonio, con un amplio repertorio de temas que «pondrá la guinda al día del chupinazo», subrayó ayer el concejal de Festejos, Óscar Eguizábal.

Aunque las fiestas mayores de verano todavía no están en los planes inminentes de los calagurritanos, el Ayuntamiento de Calahorra ya ha empezado a contratar algunos espectáculos. Así, esta semana ha cerrado el programa musical de orquestas y conciertos, que apuesta fundamentalmente por los tributos a artistas y grupos consagrados, y en especial por la «edad de oro» -dijo Eguizábal- del pop- rock español.

EL CARTEL MUSICAL 25 de agosto 'Hombres G', en el aparcamiento del Silo. 26 de agosto 'The Best of Rock Tribute' con el grupo 'Strenos', en el aparcamiento del Silo. 27 de agosto 'Barco a Venus', tributo a 'Mecano', en la plaza del Raso. 28 de agosto 'Nuevo Talismán', en la plaza del Raso. 29 de agosto '500 noches', tributo a Joaquín Sabina, en la plaza del Raso. 30 de agosto 'Orquesta La Fania', en la plaza del Raso.

'Hombres G', que surgió hace 30 años con éxitos tan conocidos como '¡Sufre mamón!' o 'Venezia', actuará en el aparcamiento del Silo con entrada gratuita. «Es un grupo que arrastra a muchísimas generaciones», valoró el concejal de Festejos, quien ayer confesaba que llevaba mucho tiempo detrás de esta banda, contratada hace meses. «He tenido que guardar el secreto durante muchísimos meses», dijo el munícipe.

El cartel musical de los festejos cuenta con otras cinco actuaciones. Al concierto de 'Hombres G' le seguirá el día 26 de agosto, también en el aparcamiento del Silo, 'The Best of Rock Tribute' del grupo 'Strenos'.

Las siguientes actuaciones tendrán lugar en la plaza del Raso, que el 27 de agosto contará con el concierto 'Barco a Venus', en el que se podrán escuchar los temas más exitosos de 'Mecano'.

Ya el 28 de agosto, en el ecuador de las fiestas, subirá al escenario de la plaza del Raso la orquesta calagurritana 'Nuevo Talismán', con nueve artistas. Para el 29 de agosto la apuesta es Joaquín Sabina con otro tributo que lleva por título '500 noches'.

El cartel lo cerrará el 30 de agosto la orquesta 'La Fania', que «va a poner el broche de oro a unas fiestas, musicalmente hablando, inolvidables», concluyó el concejal delegado del área de Festejos.

72.500 euros

El caché de la contratación de estos seis espectáculos, según informó ayer Óscar Eguizábal, asciende a unos 72.500 euros más el IVA. En el caso del concierto de 'Hombre G' el importe del contrato asciende a 40.000 euros (más el IVA), a lo que habrá que añadir el alquiler de los equipos de sonido.

Por otro lado, en la junta de gobierno local de esta semana se ha dado el visto bueno a una solicitud de cesión de uso de la plaza de toros a favor de la empresa Ruedo Arte para la celebración de un concurso de recortadores el 3 de marzo, día grande de las fiestas patronales de invierno.

En la junta de gobierno también se ha acordado adjudicar a la empresa Ruedo Arte el contrato menor de servicios para el suministro de reses y la ejecución de los encierros y capeas de los próximos festejos de invierno. El importe de esta contratación asciende a un total de 9.256,50 euros.