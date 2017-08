El globo es apto para todos El globo necesita unos veinte minutos para hincharse. / DAVID F. LUCAS La edad, el miedo a volar o el vértigo no son impedimentos para surcar el cielo en globo y darse cuenta de que desde arriba todo va más despacio DAVID FERNÁNDEZ LUCAS Logroño Martes, 15 agosto 2017, 10:36

El sábado hacía frío en Calahorra a las ocho de la mañana. Había un silencio ilusionante. Sonrisas, listas con pasajeros, caravanas, carreras, cuerdas, remolques, coches y 13 globos dispuestos a surcar el cielo despejado que había regalado el día.

En una de las barcazas, ocho pasajeros miran inquietos esperando a la salida a todos lados. Entre ellos, éste que les escribe.

«Tengo vértigo crónico, pero es la ilusión de mi vida», espeto a Tere, una de mis compañeras de viaje. Ella sonríe y responde: «¿Y te montas? ¡Hay que estar loco!». Miro al cielo y sólo veo tela de globo con un agujero. Trago saliva. Que hay que estar loco para subirse en un globo me lo habían dicho. Pero cuando la ilusión despista al miedo, hay que aprovechar para vencerlo.

Luis es el piloto, un experto paracaidista portugués que mira preocupado al resto de aerostáticos. Todos están preparados pero nadie se lanza a las alturas. Y el nuestro se mueve inquieto de su posición. Luis empieza a gritarles: «¡Salid, que me doy con los árboles!» Está preocupado y es algo que no tranquiliza a ninguno de los ocupantes de la barcaza, que no saben dónde mirar. Porque el inicio del vuelo es la parte más tensa para el que viaja. Por eso Luis siembra calma entre sus pasajeros: «No os preocupéis, el día está estupendo». Rápidamente suelta cuerda y coge una corneta antigua que hace sonar anunciando que ya no hay vuelta atrás. La barca se va elevando poco a poco. Luego, más rápido y en menos de un minuto, el viento nos lleva suavemente a otra dimensión.

Fuera miedos. El sonido y la fuerza de los quemadores calientan el ambiente y nos van relajando dejando atrás la ciudad bimilenaria camino de Aldeanueva.

Abajo, el ruido de la carretera y de las fábricas que no llega arriba. En el cielo es todo silencio y paz. Los pasajeros empezamos a reír y saludar a los que abajo nos saludan. «¡Mirad, hay conejos en el polígono!», grita sorprendido el joven Mikel a sus compañeros de viaje Eneko, Javier y Manuel. Los cuatro vuelan con Tere, su marido Pablo y Victor, que los vigilan atentamente; y que junto a Luis y yo, a estas alturas formamos una familia de altos vuelos.

Porque el cielo une. Se aprende geografía: «Ahí está la Degollada, eso que veis es el canal de Lodosa y al fondo se ve Autol», explica Víctor. Y también se conoce cómo funciona un globo: «Subimos y bajamos para ir siguiendo la estela del viento y no chocarnos con otros», explica Luis.

El tiempo pasa rápido. Las cámaras de los móviles no paran. Y ya nadie se acuerda de los malos presagios del inicio del viaje. Hasta que llega el final. ¿Cómo vamos a bajar de aquí?

Hay que aterrizar siguiendo las órdenes de Luis. «Todos agachados, agarrados y sin moverse hasta que yo lo diga. Nunca antes ni más tarde. Si me hacéis caso, nadie sufrirá. ¡Móviles guardados!». Muy tranquilizador.

El momento llega y Luis doma la bajada como si de un caballo se tratase. Varios golpes y saltos en tierra hacen que la barcaza vuelque hasta quedar de costado. Pero nos reímos. Ya no hay miedo. Sólo hay ganas de subir otra vez. De volver a disfrutar del relax de ver el mundo lentamente desde una frágil cesta de mimbre.