EL FUTURO DE LOS INSTITUTOS PÚBLICOS

La semana comenzó en Calahorra y ha transcurrido con una noticia que ha generado incertidumbre y preocupación entre la comunidad educativa, alumnado y familias de los estudiantes de los institutos públicos de Calahorra. La creación de un centro de formación profesional y formación para el empleo contemplado en el Valle del Cidacos conllevará, según parece, una integración en un solo centro de sus alumnos de Secundaria y Bachillerato y de los procedentes del instituto Marco Fabio Quintiliano.

¿Cómo se llevará a cabo este proyecto? ¿En qué medida afectarán los cambios al personal docente y a los chavales? ¿Cuáles son los plazos marcados para realizar estas transformaciones? ¿Qué edificios e instalaciones se destinarán a uno u otro cometido? ¿Qué obras y actuaciones se tendrán que llevar a cabo en las instalaciones? ¿En qué se convertirá y qué servicio dará la Educación Secundaria Obligatoria y la Formación Profesional Pública de la ciudad?

Las preguntas surgen y por ahora no hay nada concreto ya que desde la Consejería de Educación han comunicado que esta iniciativa se encuentra en fase de estudio. También aseguran que la intervención no será drástica, que no habrá saturación y que se realizarán las inversiones necesarias para que las instalaciones sean adecuadas a su cometido.

El Quintiliano envió un comunicado a los padres a principios de semana y el Valle del Cidacos lo hizo el jueves. La reunión de los directores con el Consejero de Educación tuvo lugar el viernes 26 de enero en Logroño.

Se da por hecho que la FP que imparte el Valle del Cidacos se convertirá en un Centro Integrado que funcionará de forma independiente a partir del mes de septiembre y la posibilidad de unificar Secundaria y Bachillerato de los dos institutos.

No es nuevo este asunto que afecta al futuro de cientos de jóvenes, no sólo de Calahorra, también de otras localidades de La Rioja Baja que acuden a estudiar aquí. Hace diez años, por no mirar más atrás en el tiempo, el PP tenía en su programa electoral la construcción de un nuevo instituto de educación secundaria pero la idea se echó atrás en el 2010 debido a la crisis económica, según se explicó. Por entonces el PSOE pedía la construcción de ese instituto además de la creación de un centro integrado de formación profesional con nuevas ramas de estudios como las energías renovables.

En los últimos años la situación parecía en calma, hasta ahora. Toca estar en vilo a la espera de las decisiones finales, que ojalá no interfieran negativamente en los alumnos.